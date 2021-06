Verkko-ongelmien syypää vahvistui: Fastly sai korjattua vian, palvelut palautuvat piakkoin

Noin tunnin kestänyt valtava verkkokatkos maailman suurimmissa verkkopalveluissa on ilmeisesti saatu nyt selätettyä. Kuten uutisessamme oletimmekin , oli syypää suosittuCDN-palvelutarjoaja, jota suuri osa maailman isoista verkkopalveluista käyttää.

Fastly on siis ympäri maailmaa hajautettu palvelinten armeija, joka jakelee välimuistista verkkopalveluiden sivuja käyttäjien koneille mahdollisimman lyhyellä vasteajalla. Kun Fastlyn palveluihin iski vika, eivät Fastlyä käyttäneet sivut enää vastanneet lainkaan, vaikka palvelut itsessään pyörivätkin taustalla aivan tavalliseen tapaan.Nyt Fastlyn oma tilannesivu kertoo, että yhtiö on saanut korjattua vian ja ongelmien pitäisi korjautua lähiaikoina kaikilla Fastlya käyttävissä palveluissa.Myös sivustojen tilaa seuraavanpalvelu näyttää siltä, että suurin osa viasta kärsineistä palveluista on palautumassa nopeasti takaisin toimintaan.