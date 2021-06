Täysin langattomat Jaybird Vista 2 -urheilukuulokkeet kestävät vettä ja sisältävät aktiivisen taustamelun vaimennuksen

Huippuluokan äänentoisto on äärimmäisen tärkeä asia myös urheilijoiden kuulokkeissa, koska se auttaa heitä ylittämään itsensä ja rikkomaan rajoja", kommentoi Jaybirdin johtaja David Raffone. "Yhtäältä on tärkeää olla tietoinen ympäristöstään. Olemmekin työskennelleet yhdessä ammattiurheilijoiden kanssa saavuttaaksemme tasapainon näiden välillä kehittyneen teknologian avulla. Missä ikinä käyttäjä seikkaileekaan, Vista 2 tuo mahtavan äänentoiston korviin laadukkaasti ja silti turvallisesti.

Kuulokkeet kestävät Jaybirdin Earthproof-konseptin mukaisesti hikeä, kosteutta, pölyä, tärinää, pudotuksia ja kolauksia. Ne täyttävät myös Yhdysvaltain armeijan MIL-STD 810G -standardin ja IP68-kestävyystason vaatimukset.Kuulokkeissa on kuuden millimetrin elementit ja ääntä voi räätälöidä helposti Jaybird-sovelluksen taajuuskorjaimella, josta löytyvät säätimet muun muassa bassolle, keskiäänille ja diskantille. Sovelluksessa on myös monia valmiita urheilijoiden tallentamia kuunteluasetuksia. Yhteys toteutetaan Bluetooth 5.0:n avulla.Kuulokkeet sisältävät aktiivisen taustamelun vaimennuksen sekä paremmin ympäristön äänet läpi päästävän SurroundSense-tilan.Kuulokkeiden luvataan pysyvän korvissa uudenlaisten korvien mukaan mukautuvien geelimäisten korvatukien ansiosta. Korvatukien joustavuus mahdollistaa myös kuulokkeiden nopean ja helpon riisumisen. Kuulokkeissa on myös automaattinen korvantunnistus, jonka ansiosta äänentoisto käynnistyy tai sammuu automaattisesti kuulokkeen asettuessa korvaan tai korvasta poistettaessa.Molemmissa kuulokkeissa on kaksi mikrofonia sekä kangaspinnoite ehkäisemässä tuulen huminaa. Kuulokkeissa on Jaybird-sovelluksella määriteltävät hallintapainikkeet puheluiden vastaamiseen, musiikin toistoon ja keskeytykseen, kappaleesta toiseen siirtymiseen ja äänenvoimakkuuden säätöön.Virtaa riittää täydellä latauksella jopa 8 tunniksi ja yhteensä virtaa riittää kotelon kanssa jopa 24 tunniksi. Jo viiden minuutin lataus tuottaa riittävästi virtaa tunnin kuunteluun.Kotelo on suojattu iskuilta, kosteudelta ja pölyltä IP54-kestävyysstandardin mukaisesti. Koteloa voi ladata joko USB-C-laturilla tai langattomalla laturilla. Kotelon mukana toimitetaan USB-C-latauskaapeli.Kotelossa on myös paikannustoiminto, joka toimii Jaybird-sovelluksen kautta.Täysin langattomat Jaybird VISTA 2 -urheilukuulokkeet tulevat myyntiin mustina, harmaina ja sinisinä 199 euron suositushintaan.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä