Apple, Mozilla, Microsoft ja Google yhteistyöhön: selainlaajennuksille standardi

Nykyisellään kullakin selaimella on oma kehittäjärajapintansa, jonka päälle laajennusten kehittäjien pitää luoda kullekin selaimelle omat versiot laajennuksista. Ainoastaan Edge ja Chrome osaavat käyttää ristiin toistensa laajennuksia, mutta niidenkin jakelu on hieman epäselvä suo.Uusitoimii verkkoselainten standardeja kehittävän:n alaisuudessa ja tiedotteen mukaan ensin yhtiöt yrittävät löytää yhteisen sävelen rajapintojen ja laajennusten vatimien oikeuksien suhteen. Pitkässä juoksussa tavoite on, että sama laajennus/lisäosa toimisi sellaisenaan kaikissa selaimissa.