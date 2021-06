Älykodista entistä älykkäämpi: Kotimainen Ruuvi Gateway tuli myyntiin

Ruuvi Tag -antureita on käytetty saunan lämpömittareina, kodin kosteusmittareina ja tuhansissa muissa käyttötarkoituksissa. Olemme tutustuneet RuuviTagiin laajassa katsauksessamme jo vuosia sitten Isoin ongelma Ruuvin lätkien käytön kanssa on ollut se, että niiden arvot välitetään Bluetoothin yli. Ongelmaksi on muodostunut se, että antureiden antamaan dataan pääsee käsiksi ainoastaan kotona ollessa, kännykkäsovelluksen kautta. Ellei sitten kasaa kotiin Bluetooth-antureilta syntyvää dataa keräävää, joka välittää tiedot eteenpäin netin yli. Erilaisia Raspberry Pi -pohjaisia hubiratkaisuja on nähtykin vuosien saatossa useita, mutta nyt Ruuvilta on vihdoin tulossa myös valmis paketti,n muodossa.Ruuvi Gateway käytännössä on laite, joka istuskelee kotona, kerää Bluetooth-antureilta saamaansa tietoa ja tarjoaa tietoihin pääsyn netin yli. Samalla Ruuvi on tuomassa virallisen julkaisun jälkeen tarjolle uuden selainpohjaisen käyttöliittymän, jonka kautta Gatewayn välittämiä tietoja pääsee selailemaan ilman erillistä kännykkäsovellusta.Samalla tulee myös tarjolle Ruuvin maksulliset palvelut, jossa Gatewayn välittämät tiedot saa halutessaan pilveen, historiatietoineen. Perusversio pilvipalvelusta on ilmainen, mutta historiatietojen kera palvelu maksaa2,90 euroa kuukaudessa. Luonnollisesti ilmaisversiollakin - ja myös ilman Ruuvin omaa Gateway-tuotetta - pärjää mainiosti, avoimien rajapintojen ansiosta. Maksullinen versio on ilmainen vuoden 2022 loppuun saakka.Gateway on ennakkotilaajille tarjouksessa hintaan 159 euroa ja tilaus on mahdollista ainoastaan Ruuvin omien sivujen kautta Ruuvin taustalla hääräilee entinen AfterDawnin toimittaja, Lauri Jämsä. Mitään kaupallista kytköstä AfterDawnilla ja Ruuvilla ei ole, ainoastaan yhteinen, hyvä historia Jämsän kanssa.Selainpohjainen käyttöliittymä on vasta tuloillaan, ei vielä julkaistu.