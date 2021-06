Tässä ovat Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmat leffat: Ykkösenä viime vuoden hitti

Extraction (99M) Bird Box (89M) Spenser Confidential (85M) 6 Underground (83M) Murder Mystery (83M) The Old Guard (78M) Enola Holmes (76M) Project Power (75M) The Midnight Sky

Army of the Dead (molemmat 72M)

Kaikkien aikojen katsotuimmaksi Netflixin oamksi elokuvaksi nousi listalla viime vuoden superhitti, joka on katsottu palvelun kautta jo huikeat 99 miljoonaa kertaa.:ssä elokuvan arvosana on keskinkertainen, 6,7 / 10 Uusimpana tulokkaana listalle on kiivennyt muutama viikko sitten julkaistu-zombieleffa, joka jakaa listan yhdeksännen sijan yhdessä vuonna 2020 julkaistunn kanssa. Molemmilla katselukertoja on kasassa jo 72 miljoonaa.Koko lista alla:Listan uusimman tulokkaan, eli aiemmin mainitun zombierymistelyn trailerin voi katsoa alta: