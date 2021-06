Nämä elokuvat ja sarjat tulevat Amazon Prime Videoon kesäkuun aikana

Amazon Primen tulevat elokuvat ja sarjat kesäkuussa 2021

1. kesäkuuta: Jurassic Park

1. kesäkuuta: Kadonnut maailma: Jurassic Park

1. kesäkuuta: Jurassic Park III

4. kesäkuuta: The Cable Guy

11. kesäkuuta: Clarkson's Farm

12. kesäkuuta: Arrival

18. kesäkuuta: Anger Management

24. kesäkuuta: Captain Phillips

25. kesäkuuta: Solos

Journalisti ja tv-toimittaja Jeremy Clarkson on totuttu näkemään matkustamassa superautoilla ympäri maailmaa sivuluisussa karjuen. Nyt hän on päättänyt ostaa Englannin maaseudulta 1 000 eekkerin maatilan ja suoriutua maataloustöistä itse – siitäkin huolimatta, ettei hänellä ole niistä vähäisintäkään kokemusta.-sarjassa seurataan Ison-Britannian epätodennäköisimmän maajussin ja hänen tiiminsä intensiivistä, raskasta, mutta monin paikoin hilpeää vuotta maatilan arjessa, jossa kotieläimet eivät tottele eivätkä viljelyskasvit meinaa lähteä kasvuun. Työrupeamaa ei helpota myöskään se, että vuosi tuo tullessaan huonoimman viljelysään vuosikymmeniin – sekä pandemian, jota kukaan ei osannut odottaa.Clarkson's Farm saapuu palveluun 11. kesäkuuta. Sarjan trailerin voi katsoa alla olevasta upotuksesta.Solos on seitsemänosainen antologiasarja, joka tarkastelee ihmisenä olemisen merkitystä sydäntä särkevien, kauniiden, hulvattomien sekä ihmeellisten näkökulmien kautta. Sarjassa aikamme kahdeksan hienointa näyttelijää pureutuu kysymyksiin ihmiskuntamme nykyisyydestä ja tulevaisuudesta – jossa aikamatkailu, tekoälybotit, turistimatkat universumin kaukaisiin kolkkiin, älykodit, salaperäinen odotushuone, lähitulevaisuuden hedelmällisyyshoidot sekä laittomat muistisiirrot valottavat ihmiskokemusta.Sarjan koskettavat henkilötarinat osoittavat, että jopa kaikkein yksinäisimpinä hetkinä poikkeuksellisissakin olosuhteissa olemme lopulta yhtä jaetun ihmiskokemuksen kautta. Amazon Studiosin Solos-sarjan takana on, ja sarjaa tähdittävätjaSolos tulee katsottavaksi Primeen 25. kesäkuuta. Alla olevasta upotuksesta voi katsoa trailerin Amazon Prime -palvelun maksaa 5,99 euroa kuukaudessa ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi.