47 vuotta vanha netin standardi sai korvaajan: TCP:n tilalle QUIC

QUIC korvaa käytännössä vuonna 1974 kehitetyn-protokollan, jonka varaan käytännössä koko internet ja kaikki verkkoliikenne pohjautuu. Google on käyttänyt QUICia Chrome-selaimessaan jo vuosien ajan , mutta sitä on käytetty ainoastaan Googlen palvelimille päin tehtäviin tietopyyntöihin.Nyt QUIC on virallistettu myös oikeaksi avoimeksi standardiksi, kun Internetin standardeista vastaavaon hyväksynyt sen viralliseksi standardikseen. QUIC käytännössä nopeuttaa tiedonsiirtoa TCP:hen verrattuna. Muutos ei ole dramaattinen yksittäisen käyttäjän näkökulmasta, mutta erittäin suuressa mittakaavassa nopeutus vähentää kaistanleveyden tarvetta globaalissa netissä merkittävästi.Standardoinnin myötä protokolla on vapaasti käytettävissä myös muiden kuin Googlen osalta. Eli käytännössä selaimet, reitittimet, käyttöjärjestelmät ja palvelimet voivat alkaa käyttämään sitä TCP:n sijaan - tai rinnalla. Mutta TCP:n asema netin standardina on niin vahva, että siirtymästä tuskin tulee kovin nopeaa.QUIC elikulkee jatkossa myös nimellä RFC 9000, kuten IETF:n standardin hyväksyvä dokumentti kertoo.