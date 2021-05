Kuorsaatko? Aktiivisuusranneke osaa pian kertoa sen

Yhtiön rannekkeet ovat osanneet seurata käyttäjänsä unen laatua ja kestoa jo vuosien ajan - aivan kuten lähes kaikki muutkin aktiivisuusrannekkeet ja älykellot. Mutta nyt Fitbitin rannekkeisiin on mitä ilmeisimmin tulossa mukaan, joka pohjautuu laitteessa olevaan mikrofoniin.Kuorsauksen kestosta ranneke osaa luoda yhteenvedon yön kuorsauksen tasosta prosentteina: jos kuorsaat 10 - 40 prosenttia yöstä, kuulut "lievään" kuorsaajien kategoriaan. Vastaavasti tätä suuremmat prosentit sijoittavat käyttäjän aina vain korkeampaan tasoon - ja antaa samalla ohjeita siitä, mitä asialle voisi tehdä. Fitbitin mukaan ongelmana on tällä hetkellä se, että algoritmi ei osaa erottaa kahden eri henkilön kuorsausta toisistaan: eli jos myös sänkykumppani kuorsaa, menevät tilastot siinä mielessä pilalle.Mikrofonia tullaan jatkossa käyttämään myös taustamelun mittaamiseen, jonka pohjalta Fitbit osaa kertoa sen, nukutko hiljaisessa tilassa vai et. Rajaksi "erittäin hiljaiselle" on asetettu 30 dB(A).Äänen seuranta on luonnollisesti kytkettävä itse päälle, sillä se kuluttaa merkittävästi enemmän akkua. Aivan selvää ei ole vielä se, tukevatko kaikki mikrofonilla varustetut Fitbitin aiemmatkin mallit tulossa olevaa uudistusta, vai jätetäänkö ominaisuus ainoastaan uusien aktiivisuusrannekkeiden erikoisuudeksi.