Kaikki kesäkuun Netflix-elokuvat: Kevin Hartin dramaa, Liam Neesonin toimintaa...

Muksuille tarjonta kasvaa Super Monsterien lyhytelokuvallasekä Jackie Chanin tähdittämällä kiinalaisanimaatiollaPiirrettyä sisältöä aikuisempaan makuun tarjoaa anime Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie.Dokumenttielokuviin lisätään kesäkuussa 1999 Espanjassa tapahtunutta teinin murhaa käsittelevä, David Attenborough'n kirjaan perustuva luontodokkari, kissaihmisille suunnattu, biodokkari Balmainin suunnittelijasta Olivier Rousteingista Wonder Boy sekä urheiludokkari juoksijasiskoksistaEnsi kuun ainoasta uudesta Netflixin stand-up spesiaalista vastaa meksikolaiskoomikko Alan Saldaña spesiaalillaMuuta komediaa tarjotaan elokuvapuolella tosin mittavasti: indonesialaiselokuvakertoo teinin seikkailuista New Yorkissa etsien äitiään, musiikkikomediatarjoaa seikkailuja brassikarnivaalissa, ruotsalainenkertoo drag klubista tanssijaksi unelmoivasta siivoajasta, eteläafrikkalainenon perinteinen romanttinen komedia perhepiirin ongelmista, sarjaan perustuvaon musiikaalikomedia De La Moran perheen salaisuuksista,on stand-up-koomikko Iliza Shlesingerin tähdittämä romkom jatarjoaa puolestaan huvittavan katsauksen Yhdysvaltain sisällissotaan, jossa George Washington riehuu moottorisahan kanssa.Totisempaa elokuvaa haluavalle tulossa on espanjalainen Film Noir palkkatappajan kostosta kertova, Gina Rodriguezin tähdittämä trilleri unettomasta post-apokalyptisesta maailmasta kertova, meksikolainen indie-elokuva, joka kertoo järjestettyä avioliittoa karkaavasta naisesta, intialainen sosiaalidraama, yakuzan hoiviin nuorena joutuneesta Kenjistä kertova japanilaisdraama, Kevin Hartin tähdittämä tositarinan inspiroima ja kirjaan perustuva, intialainen gangsterin moraaliongelmista kertova, Pietariin sijoittuva rakkaustarina luistelevasta varkaasta ja aristokraatin tyttärestäsekä viimeisenä muttei taatusti vähäisimpänä Liam Neesonin tähdittämä toimintaseikkailuTässä vielä tulevat elokuvat julkaisujärjestyksessä: