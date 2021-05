Lounea tuo Suomessa saataville 10 gigan internetyhteyden tämän vuoden aikana

"Viimeisen parin vuoden aikana on ollut nähtävissä trendi, jossa kuluttajat ovat olleet kiinnostuneita yhä suuremmista nopeuksista. Valokuitu on ylivoimainen tiedonsiirtokyvyltään ja vakaudeltaan, ja haluamme tuoda sen parhaat puolet asiakkaillemme. Tämä osaltaan ohjaa alaa tuomaan jo saatavilla olevaa teknologiaa myös kuluttajien käsiin.







Kodeissa käytetään nykyään monipuolisesti nettiä; tehdään etätöitä, pelataan ja kulutetaan viihdettä. Myös monet kodinkoneet ovat yhteydessä verkkoon. Gigan internetyhteydet ovat jo nyt arkipäivää. On vain ajan kysymys, milloin tällaisia suurempia nopeuksia tarvitaan", kertoo Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen.

"Suomi on ollut tunnetusti yksi ensimmäisistä nopeiden yhteyksien tarjoajista maailmanlaajuisesti. Kun muualla maailmassa puhutaan sadan megan yhteyksistä, on Suomessa puhuttu jo tuhannen megan eli yhden gigan yhteyksistä. Nyt Lounea vahvistaa entisestään Suomen jalansijaa nopeiden internetyhteyksien maana erittäin nopealla kymmenen gigan kuluttajayhteydellään", kertoo Raasakka.

Lounea kertoo, että 10G:n yhteys tuodaan tarjolle Lounean koko valokuituverkkoon jouluun mennessä. Ensimmäiset asiakkaat pääsevät nauttimaan erittäin nopeista yhteyksistä jo ennen juhannusta. 10G:n internetyhteys on mahdollista toteuttaa asuntoihin, joissa valokuitu on tuotu asuntoon asti.Tehokasta nettiä voidaan kotitalouksissa tarvita muun muassa raskaampaan tiedonsiirtoon, pelien lataamiseen ja verkkopeleihin tai 4K-kuvanlaadulla katsottavaan viihteeseen. 10G:n yhteydellä esimerkiksi verkosta ladattavat pelit saadaan käyttöön sekunneissa.Lounea on myös maailmalla ensimmäisten operaattoreiden joukossa tuomassa 10G:n internetyhteyksiä kuluttajille.Lounean yhteistyökumppanina toimivan Huawein asiakkuusjohtajamukaan Lounean julkistus on merkittävä askel Suomen maineelle teknologia-alan edelläkävijänä.