Amazonilta noin seitsemän miljardin euron jättiostos

Amazon on tänään julkistanut yhtiön suurimpiin kuuluvat yrityskaupan. Kaupassa verkkokauppajätti ottaa haltuunsa elokuva- ja televisiosarjatuotantoa tekevän MGM Holdingsin. Amazon on tänään julkistanut yhtiön suurimpiin kuuluvat yrityskaupan. Kaupassa verkkokauppajätti ottaa haltuunsa elokuva- ja televisiosarjatuotantoa tekevän MGM Holdingsin.

Kaupan kokonaisarvo on 8,45 miljardia dollaria eli noin 6,9 miljardia euroa.



MGM on ollut myynnissä jo jonkin aikaa. Yhtiölle on haettu ostajaa jo tiettävästi ainakin joulukuusta. MGM Holdingsin omistuksiin kuuluu mm. elokuvastudio Metro-Goldwyn-Mayer Studios sekä televisiosarjoista vastaava Metro-Goldwyn-Mayer Television.



Amazon maksoi yhtiöstä selvästi yli markkinahinnan. MGM:n tämän hetken osakehinnan perusteella yhtiön markkina-arvo oli selvästi alle 6 miljardia dollaria.



Kyseessä on Amazonin suurin yrityskauppa sitten Whole Foodsin oston vuonna 2017. Tuolloin Amazon maksoi ruokakauppaketjusta liki 14 miljardia dollaria.



MGM:n oikeuksiin kuuluu mm. James Bond -elokuvien, Rocky-brändin julkaisuoikeuksia sekä tuhansia muita elokuvia ja televisiosarjoja.



On selvää, että kaupalla Amazon vahvistaa oman suoratoistopalvelu Prime Videon asemaa erittäin tiukassa kilpailussa mm. Netflixiä ja Disneytä vastaan. Prime Video kuuluu osaksi Amazon Prime -palvelua.