Googlen kolmas käyttöjärjestelmä valmistui: Fuchsia OS, jonka piti jopa korvata Android

Googlella on jo ennestään kaksi käyttöjärjestelmää: mobiilimaailmaa suvereenisti hallitsevasekä kovaa vauhtia Windowsin asemaa läppäreissä syövä. Nyt rinnalle on siis pitkän odottelun jälkeen julkaistu myös kolmas käyttöjärjstelmä,Fuchsia saapuu ensimmäisenä jakeluun yhtiön älynäytöille, jotka aiemmin tunnettiin nimelläja joita nykyisin markkinoidaan Googlen alibrändin,alla. Tietojen mukaan ensimmäinen tuote, johon Fuchsia saapuu, on ensimmäisen sukupolven, joka julkaistiin alunperin jo vuonna 2018. Fuchsian käyttökohteena vaikuttaakin julkaisun perusteella olevan nimenomaan kodin pientä virrankulutusta vaativat älylaiteet, vaikka yhtiö onkin Fuchsiaa ehtinyt kokeilemaan myös omissa Chromebook -laitteissaan rajatuissa testeissä.Fuchsiaan päivittyvän käyttöjärjestelmämuutoksen pitäisi saapua Nest Hub -laitteille tulevien kuukausien aikana. Muutoksen pitäisi olla käyttäjän näkökulmasta lähes näkymätön, sillä varsinainen näkyvä käyttöliittymä pysyy pitkälti samana kuin aiemminkin - ainoastaan alla pyörivä käyttöjärjestelmä vaihtuu aiemmasta-käyttöjärjestelmästä Fuchsiaan.Huhut siitä, että Fuchsia olisi Googlen käyttöjärjestelmäsuunnitelmien tulevaisuus, eivät kuitenkaan ole kuolemassa. Vaikka yhtiö on selväsanaisesti ampunut aiemmin alas huhuja Androidin korvaamisesta Fuchsialla, elävät samaiset huhut edelleen. Fuchsia ei pohjaudu Linuxiin, kuten Android ja Linux, vaan sen ytimenä toimii Googlen itsensä kehittämä mikrokernel-ydin. Jos Google todella joskus päättäisi siirtyä Chrome OS:stä ja Androidista Fuchsiaan, maailmasta katoaisi käytännössä merkittävä siivu Linuxiin pohjautuvia laitteita.Google on avannut Fuchsian kehitystä myös muille tahoille ja mm. on osallistunut omalta osaltaan Fuchsian kehitykseen viime aikoina. Fuchsia, kuten Androidkin, on pohjimmiltaan avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä