Bang & Olufsen julkaisi ulkokäyttöön sopivan Beosound Explore Bluetooth-kaiuttimen 27 tunnin akunkestolla

Beosound Explore -kaiuttimen rakenteessa hyödynnetään muovia sekä alumiinia, joka suojaa hyvin naarmuuntumiselta. Kaiutin on saanut IP67 -luokituksen mukaisen veden- ja pölynkestävyyden, joten tältä osin ulkokäyttö onnistuu. Lisäksi kaiuttimessa on esimerkiksi reppuun kiinnittämistä varten hihna.Kaiuttimen mitat ovat 81 x 124 x 81 millimetriä ja painoa on 631 grammaa.Ääntä tuottavat kaksi 1.8" -kaiutinelementtiä, jotka ampuvat ääntä joka puolelle. Kaksi Beosound Explore -kaiutinta on mahdollista yhdistää stereopariksi. Ääntä voi säätää Bang & Olufsenin sovelluksen avulla.Langattomasti puhelimesta ääntä kaiuttimelle lähetetään Bluetooth 5.2 -yhteydellä.Akunkestoksi lupaillaan jopa 27 tuntia 2400 mAh akulla. Lataaminen onnistuu USB-C -liitännän kautta noin kahdessa tunnissa.Kaiuttimen suositushinta on 199 euroa. Saatavilla se on Black Anthracite ja Green värivaihtoehtoina 20. toukokuuta alkaen ja Grey Mist -värivaihtoehto tulee saataville kesällä.