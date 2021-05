Google avaa ensimmäisen fyysisen kauppansa: Myyntiin Pixel -kännyköitä, Chromecasteja, ..

on avaamassa ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa omaa myymäläänsä. Ensimmäinen kauppa sijaitsee New Yorkissa.

New Yorkin Chelseaanavautuu Googlen lippulaivakauppa, jossa myydään yhtiön omia tuotteita, kuten-puhelimia,sekä Googlen omistamien alibrändien kutenjatuotteita.New York valikoitui ensimmäisen myymälän sijainniksi osittain siksi, että Googlella on jo ennestään New Yorkissa yli 11 000 työntekijää, joista iso osa työskentelee juurikin Chelsean alueella.New Yorkin liikkeessä asioivat voivat myös halutessaan ostaa tuotteet etukäteen verkosta ja noutaa ne Googlen myymälästä. Yhtiö kertoi myymälän avautuvan kesän 2021 aikana.