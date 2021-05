Epic Games Storessa käynnistyi suuri peliale: NBA 2K21 ilmaiseksi, jopa 80% alennuksia, 10 euron kuponki

on käynnistynyt 20. toukokuuta suuri peliale, jossa on tarjolla pelejä jopa 80 prosentin alennuksella. Lisäksi alen aikana on saatavilla pelejä täysin ilmaiseksi sekä kuponki.

Epic MEGA Sale on käynnissä 20. toukokuuta - 17. kesäkuuta välisenä aikana. Tänä aikana voi ostaa satoja pelejä alennettuun hintaan. Esimerkiksi Assassin's Creed Valhalla on 25 prosentin alennuksessa, Cyberpunk 2077 20 prosentin alennuksessa ja Oddworld: Soulstorm on 20 prosentin alennuksessa. Suurimmat alennukset yltävät 75 - 80 prosentin luokkaan.Kaikki tarjouksessa olevat pelit näkyvät täällä Pelin ostamiseen tarjotaan 10 euron kuponki , jonka voi käyttää vähintään 14,99 euron maksavan pelin ostamiseen. Jos kupongin käyttää alen aikana, Epic Games antaa uuden 10 euron kupongin käytettäväksi.Epic Games tarjoaa lisäksi täysin ilmaiseksi pelejä. Ensimmäisenä vuorossa on, jonka voi lunastaa itselleen ilmaiseksi 27.5. asti. Tämän jälkeen ilmaiseksi napattavaksi tulee jonkin muu peli.Fortniteä PC:llä pelaajat voivat lunastaa pelin sisäisestä kaupasta ilmaiseksiKoko kampanjan löydät täältä