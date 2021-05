Krptyovaluutta, joka ei tarvitse nopeaa näytönohjainta vaan *paljon* tallennustilaa - Seuraus: kovalevyjen hinnat nousussa

ei tarvitsekaan äärettömän nopeaa näytönohjainta ja valtaisaa määrää sähköä, jolla siis luodaan uusiaeli "kolikoita" kryptovaluuttaan. Chiacoin pohjautuu liukulukulaskennan sijaan käyttäjien koneilla olevaan levytilaan, jota käytetään lohkoketjun varmennukseen. Konseptilla on englanninkielinen-termi, jossa louhijat siis todistavat käyttävänsä tallennustilaansa kryptovaluutan hyväksi ja näin muodostuu uusia lohkoketjun palasia. Tarkempi tekninen kuvaus löytyy Chiacoinin kotisivuilta.Ja koska kaikessa uudessa on tyypillisesti se "jonkin ongelma", se on Chiacoinin tapauksessa kaksivaiheinen.Ensinnäkin, Chiacoinin louhiminen tekee niin paljon levyoperaatioita, että SSD-levyt kuluvat loppuun. SSD-levyille luvataan tietty määrä kirjoitus- ja lukukertoja, jotka tyypillisesti tarkoittavat useiden vuosien, jopa vuosikymmenten käyttöikää tavallisessa käytössä. Chiacoinia louhittaessa SSD-levyn kirjoituskerrat kuluvat loppuun helposti jo vuodessa.Lisäksi louhiminen syö tallennustilaa varsin reipasta tahtia, jos sitä mielii tehdä isommassa mittakaavassa. PC Gamerin mukaan 512 gigatavun tallennustila täyttyy Chiacoinia louhittaessa 40 vuorokaudessa ja 2 teratavun levykin alle puolessa vuodessa.Joten Chiacoinin louhijat ovat vetäneet näistä kahdesta ongelmasta loogisen johtopäätöksen ja ostaneet erittäin suuria perinteisiä, mekaanisia kovalevyjä.Ja luonnollisesti tämä on näkynyt hinnoissa. Yhdysvalloissa etenkin 14 teratavun kovalevyjen hinnat ovat kivunneet huhtikuun jälkeen merkittävästi ylöspäin. Ja samaa trendiä näkyy - tosin pienemmässä määrin - myös Suomessa:Esimerkiksi WD Ultrastar 12 teratavun versio ,maksoi vielä ennen vappua noin 270 euroa ja nyt hinta on 325 euron tasossa.Yllä graafissanäkyy vastaava loikka myös 16 teratavun Seagaten kovalevyn osalta . Hinta on hypännyt pitkän laskun jälkeen merkittävästi ylöspäin toukokuun aikana.