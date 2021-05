Viimeiset hetket käsillä: Googe Kuvat muuttuu pian maksulliseksi ja tätä se tarkoittaa

Jos haluat välttää maksut, ehdit vielä lisätä rajattoman määrän kuvia Google Kuviin ennen 1.6.2021. Jos ehdit lisätä kuvat ennen 1.6., ne eivät kuluta tallennustilaasi ja ovat siis palvelussa ilmaiseksi.



tallennustilan kestosta annetaan arvio myös Google One-tilaajille, kuten yllä näkyy

Tiivistelmä

Google Kuvat ei muutu täysin maksulliseksi. Jokaisella käyttäjällä on 15 gigatavua ilmaista tallennustilaa, myös 1.6.2021 jälkeen. 15 gigatavuun mahtuu tuhansia kuvia, mutta videoita selkeästi vähemmän. Aiemmin "hyvällä laadulla" lisätyt kuvat ja videot eivät kuluttaneet 15 gigatavun rajaa lainkaan, 1.6.2021 jälkeen lisätyt kuvat ja videot puolestaan kuluttavat. Jos haluat ottaa kaiken irti ilmaisesta tilasta ennen muutosta, voit lisätä vaikka koko kuvahistoriasi Google Kuviin hyvällä laadulla ennen 1.6.2021 ja nuo kuvat eivät kuluta ilmaista tilaasi lainkaan. Lisätila maksaa edullisimmillaan 1,99 euroa kuukaudessa.

on tarjonnut jo vuosien ajan 15 gigatavun verran ilmaista tallennustilaaMutta tallennustila ei ole kulunut lainkaan, jos kuvansa on tallettanut Google Kuviinvaihtoehtona olevansijaan. Eli käytännössä tarjolla on ollut rajoittamaton tallennustila omille kuvilleen, jos on ollut valmis antamaan Googlen pakata kuvia ja videoita kevyesti.Itse asiassatalletettaessa kuvia ja videoita ei pakata nytkään, paitsi jos kuvat ovat yli 16 megapikseliä tai videoiden tarkkuutena on parempi kuin FullHD.Nyt tähän on siis tulossa muutos:ja kaikki palveluun tuon hetken jälkeen lisätyt kuvat ja videot kuluttavat tarjolla olevaa 15 gigatavun ilmaista tallennustilaa.Tuota hetkeä ennen palveluun pakattuna lisätyt kuvat ja videot eivät kuitenkaan tallennustilaa kuluta, joten jos palveluun haluaa pulauttaa vaikkapa 15 vuoden digikuvat selailtaviksi, kannattaa ne lisätä seuraavan puolen vuoden aikana. Googlen oman arvion mukaan keskivertokäyttäjällä menee yli 3 vuotta ennen 15 gigatavun tallennustilan rajan saavuttamista.Google One -palvelun hinnasto ei sinänsä ole valtavan kallis: 100 gigatavun tallennustilan saa ostettua itselleen 1,99 eurolla kuukaudessa, 200 gigatavua maksaa 2,99e/kk ja 2 teratavua maksaa 9,99 euroa/kk.Jotta käyttäjät pystyisivät paremmin ymmärtämään omaa tallennustilaansa, Google julkisti palvelun , joka arvioi, kauanko käytössä oleva tallennustila tulee nykytahdilla riittämään.Lisäksi jatkossa Google Kuvat tulee ehdottamaan poistettavaa sisältöä omasta kuvakokoelmasta, kuten tärähtäneitä kuvia sekä paljon tilaa vieviä videoita.Nimenomaan videot ovat ongelmallisia, sillä nykyaikaisilla puhelimilla otetut 4K-tarkkuuden videot täyttävät 15 gigatavun tallennustilan todella helposti. Pelkästään kuvilla 15 gigatavun täyttämiseen meneekin helposti vuosien ajan. Googlen omat Pixel-puhelimet ovat poikkeus uudistuksessa: niillä Google Kuviinlisätyt videot ja kuvat eivät jatkosssakaan kuluta käytössä olevaa tallennustilaa.Google on kertonyt myös uusista kuvankäsittelyominaisuuksista Google Kuviin , jotka ovat saatavilla vain Google One -tilaajille.