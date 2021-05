Sallitpa keksit tai et, Google seuraa sinua: Tekoäly käyttöön

Vaihtoehtoiset selaimet, kutenja kovaa vauhtia kasvavaovat haukanneet pikkuhiljaa markkinaa selainpuolella. Samalla käyttäjät ovat alkaneet olemaan tarkempia yksityisyydestään. Ja jokainen tietää tänä päivänä sen, että EU-alueella kaikkien verkkosivustojen pitää pyytää lupa evästeiden sallimiseksi.Tästä kaikesta on syntynyt ongelma myös verkkosivujen ylläpitäjille, jotka haluaisivat tietää sivustoilla käyvien käyttäjiensä tietoja. Tyypillisesti harva verkkosivusto on kiinnostunut niinkään sivuston kävijän henkilötiedoista sen tarkemmin, mutta tiedot mm. siitä onko käyttäjä täysin uusi vai jo aiemmin sivuilla vieraillut auttavat verkkosivustoja ymmärtämään omaa liikennettään paremmin.Ylivoimainen kukkulan kuningas verkkosivujen analytiikassa on, jota käyttävät käytännössä kaikki merkittävät verkkosivustot oman liikenteensä seuraamiseen - myös. Analytics nojaa vahvasti selaimeen asetettavien evästeiden voimaan päätellessään käyttäjän tietoja, kuten mm. aiemmin mainitun tiedon siitä, onko käyttäjä ensimmäistä kertaa kyseisellä sivustolla.Nyt Google on ottamassa uuden keinon käyttöön ymmärtääkseen käyttäjän profiilia:ja koneoppimisen.Käytännössä jokaisella verkon käyttäjällä on oma, uniikki tapansa selailla verkkosivustoja. Tuon henkilökohtaisen selailutavan pohjalta Google luo kullekin käyttäjälle profiilin, joka ei pohjaudu lainkaan evästeisiin vaan se tunnistaa käyttäjän hänen selailutapansa pohjalta.Muutoksen tärkeimpänä kohderyhmänä eivät tietenkään ole tavalliset verkkosivujen ylläpitäjät - kuten vaikkapa- vaan Googlen mainosverkkoa käyttävät verkkokaupat, jotka haluavat seurata mainontansa tehoa. Käytännössä ensimmäisenä koneoppimisen ja tekoälyn tuomat hyödyt näkyvätkin siinä, että verkkokaupan pitäisi pystyä havainnoimaan käyttäjän käyttäytymismalli oman sivustonsa sisällä, vaikka käyttäjä olisikin kieltänyt evästeet selaimestaan.Samalla Google muuttaa myös mainonnan seurantaa siten, että henkilökohtaisia tietoja ei välttämättä enää vaadita sen osalta, että käyttäjän profiili voidaan pääpiirteissään luoda mainonnan kohdentamista varten. Tekoälyn avulla voidaan ohittaa kiistanalainen FLoC -tekniikka , jota yksityisyysaktivistit moittivat liian tarkaksi seurannaksi.Lisäksi FLoCin jouduttua vastatuuleen muiden selainvalmistajien osalta, on Googlen päätös siirtyä käyttämään tekoälyä seurantaan merkittävä muutenkin: sitä käyttämällä Googlen kannalta ei ole väliä käyttävätkö selailijat, Chromea vai Bravea - käyttäjä voidaan joka tapauksessa profiloida mainontaa varten.