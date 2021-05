OmaPosti-palvelu saavutti miljoonan kuukausittaisen aktiivikäyttäjän rajan

– Haluamme palautetta ja dialogia asiakkaiden kanssa. OmaPostin avulla palvelemme asiakkaita paremmin ja vahvistamme asiakaslähtöistä kehitystyötämme. Saamme melkein reaaliajassa tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. OmaPostista asiakas voi valita juuri ne toimitustavat ja palvelut, jotka hänelle itselleen parhaiten sopivat. Tavoitteemme on, että OmaPosti on jatkossakin yksi Suomen suosituimmista sovelluksista ja jokaisen suomalaisen puhelimessa, kertoo Miikka Roine, joka vastaa OmaPostin kehityksestä.

Posti kertoo, että maksuttoman palvelun on ottanut käyttöön jo 1,6 miljoonaa suomalaista ja yli 100 000 käyttäjää avaa OmaPostin miltei päivittäin.Maksuttomalla OmaPostilla voi seurata, maksaa ja palauttaa paketteja.Käytetyin ominaisuus OmaPostissa on paketin toimituksen seuranta, sillä toimituksia seurataan yli 3 miljoonaa kertaa kuukaudessa. OmaPostilla seurataan myös saapuneita kirjeitä ja maksetaan sinne saapuneita laskuja.Postin mukaan palvelun suurin käyttäjäryhmä löytyy ikäluokasta 25 - 35-vuotiaat. Toiseksi eniten käyttäjiä löytyy yli 65-vuotiaista, joten myös vanhemmat ikäluokat ovat ottaneet palvelun omakseen. Palvelua käytetään tasaisesti kaikkialla Suomessa.OmaPostin toiminnallisuuksia ja käyttötapoja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi vuoden 2020 alusta lähtien palvelussa on voinut valita paketin jätön ovelle kuittauksetta. Suosittu ja koronaturvallinen ominaisuus kehitettiin käyttäjien toiveiden perusteella, ja se on saanut asiakkailta paljon positiivista palautetta.Posti kertoi hiljattain pakettien kotiintoimituksien muutoksista. Posti nopeuttaa toimituksia ja paketin toimitusta kotiin voi myös seurata reaaliaikaisesti kartalla OmaPostin kautta OmaPosti-sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Playstä tai App Storesta. OmaPostia voi myös käyttää verkossa osoitteessa www.posti.fi/omaposti