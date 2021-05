Häviötön äänenlaatu tulee Apple Music -palveluun kesäkuussa ilman lisämaksua

Kumpikin ominaisuus saapuu Apple Music -tilaajille kesäkuun aikana ilman lisämaksua.Applen mukaan käyttäjät pääsevät kuuntelemaan julkistuksen yhteydessä 20 miljoonaa kappaletta häviöttömällä äänenlaadulla ja vuoden loppuun mennessä kappaleita on 75 miljoonaa.Apple käyttää ALAC-koodekkia (Apple Lossless Audio Codec). Vaihtoehtoja on kaksi: Lossless ja Hi-Res Lossless. Apple Musicissa "Lossless" viittaa enintään 48 kHz häviöttömään ääneen ja "Hi-Res Lossless" viittaa 48-192 kHz häviöttömään ääneen.Häviötöntä ääntä pystyy käyttämään Apple Musicin kautta iPhonella, iPadilla, Macilla tai Apple TV:llä. Ominaisuuden saa päälle valitsemalla Asetukset > Musiikki > Äänenlaatu.Vastaavanlainen häviötön äänenlaatu löytyy myös muista palveluista, kuten Tidalista ja Deezeristä. Myös Spotifyyn tulee paremman äänenlaadun HiFi -tilausvaihtoehto tämän vuoden aikana Dolby Atmos -ääni­muodolla muusikot voivat miksata musiikin kuulostamaan siltä kuin kaikki soittimet olisivat ympärilläsi samassa tilassa.Dolby Atmos -musiikkia toistetaan oletuksena kaikilla AirPods- ja Beats-kuulokkeilla, joista löytyy Applen H1- tai W1- piiri (AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro ja Beats Solo Pro). Lisäksi oletuksena musiikki toistuu uusimpien iPhone-puhelimien, iPad-laitteiden ja Mac-koneiden kaiuttimien kautta (iPhone 7 tai uudempi, iPad 6. sukupolvi tai uudempi tai MacBook Pro 2018 tai uudempi).Applen mukaan Dolby Atmos -musiikkia on saatavilla julkaisun yhteydessä tuhansia ja niitä lisätään tasaiseen tahtiin myöhemmin.