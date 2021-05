Hupsis.. Applen häviötön musiikkipalvelu ei toimikaan yhtiön kuulokkeilla

Ongelmana on se, ettäja-kuulokkeet käyttävät Bluetoothin AAC -koodekkia iPhonea käytettäessä. Ja AAC -koodekki ei puolestaant tue Apple Musicin uutta, häviötöntä muotoa.Häviöllinen, tilaäänet tarjoava Dolby Atmos -muoto on tuettu myös AirPodeja käyttäville kuluttajille, mutta Apple Lossless Audio Codeccia ei ikonisiin nappikuulokkeisiin saada näillä näkymin toimimaan.Apple on myöntänyt asian -verkkosivustolle antamassaan lausunnossa.