WiFi-reitittimistä paljastui yli 20 vanhoja haavoittuvuuksia, jotka koskevat suurinta osaa WiFi-laitteita

Haavoittuvuudet ovat saaneet nimekseen FragAttacks Haavoittuvuuksia on yhteensä 12 erilaista, joista kolme liittyy Wi-Fi-standardin suunnitteluvirheisiin. Nämä kolme haavoittuvuutta koskettavat suurinta osaa WiFi-laitteista. Tutkijoiden mukaan jokainen WiFi-laite on haavoittuva vähintään yhdelle FragAttacks-haavoittuvuuksista.Haavoittuvuuksien avulla hyökkääjä pystyisi varastamaan käyttäjän tietoja. Riskin kerrotaan olevan kuitenkin vähäinen, sillä hyökkäykset edellyttävät käyttäjältä toimia tai epätavallisia verkkoasetuksia.Vanhoef kertoi haavoittuvuuksista 9 kuukautta sitten ICASI:lle ja Wi-Fi Alliancelle, jotka ovat tehneet haavoittuvuuksien koordinoinnissa yhteistyötä. Osa laitevalmistajista ja Microsoft ovat jo tehneet toimenpiteitä haavoittuvuuksien korjaamiseksi. Lisää korjauksia on luvassa tulevaisuudessa.