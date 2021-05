Tesla lopetti myynnin Bitcoineilla, Elon Muskin viesti laittoi kurssin syöksyyn

Tämän taustalla on Muskin mukaan Bitcoinin louhintaan käytettävä massiivinen määrä energiaa, joka ei sovellu Teslan ja Muskin tavoitteeseen kestävästä energiataloudesta ja luonnonsuojelusta.Samalla tiedote kertoi, että yhtiö etsii vaihtoehtoisia kryptovaluuttoja, joiden hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi. Toiveena on alle 1 prosentin Bitcoinistä käyttävä valuutta, jonka oletettavasti halutaan täyttävän myös Bitcoinin turvatasot.Odotetusti Bitcoin lähti laskuun Muskin tiedotteen myötä ja tippui nopeasti edellisen päivän noin 57 000 dollarin huipuista alle 50 000 dollarin, mutta on sittemmin tasaantunut takaisin noin 50 000 dollariin.Bitcoinin energiamäärät eivät varmasti olleet yllätys Muskille, vaikka muutos tehtiinkin vasta nyt. Louhinnan tehovaatimukset ovat olleet pitkään tiedossa niin grafiikkapiirimarkkinoita seuraamalla kuin muutenkin.Tällä hetkellä Bitcoinin energiankulutus on Cambridgen yliopiston mittarin mukaan samalla tasolla Malesian ja Egyptin valtioden kanssa noin 150 terawattitunnilla ja ohittanut hiljattain Ruotsin.Tässä vaiheessa ei ole vielä varmaa mihin suuntaan Tesla suuntaa kryptovaluuttasijoituksensa. Esimerkiksi Cardano (ADA) ja Kusama (KSM) ovat viimeisen päivän aikana nostaneet arvojaan.