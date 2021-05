Historiallinen hetki: Amazon, Google ja Apple yhteistyöhön

Teknologiajätitjaovat toistensa kilpailijoita monilla teknologian saralla, joten yhtiöiden keskinäinen yhteistyö on perin harvinaista. Nyt näin on kuitenkin käynyt, kun jätit ovat solmineet yhteistyösopimuksen älylaitteiden osalta.

Yhtiöt ovat mukana-järjestössä, joka julkaisi tällä viikolla uuden standardin,in. Matter-standardin ideana on luoda yhteinen alan standardi kodin älylaitteiden välille, jonka kautta erilaiset kodin älylaitteet osaavat keskustella keskenään.Standardin pohjalla ovat kunkin yhtiön älyhubit: Applella sen, Amazonillaja Googlella. Matter eroaa siis ZigBee ja Z-Wave -standardeista siten, että se määrittää tavan, joilla laitteet keskustelevat keskenään IP-yhteyden kautta. ZigBee ja Z-Wave taas määrittävät standardit, joilla pienitehoiset kodin älylaitteet kytkeytyvät toisiinsa.The Connectivity Alliance on myös ZigBee -standardin taustalla, joten sikälikin on loogista, että Matter ei korvaa sitä, vaan laajentaa standardia uusille alueille. Matteria tukevat laitteet osaavat keskustella keskenään, vaikka eri laitteiden valmistajat olisivatkin erit. Nyt kuluttaja on joutunut tarkistamaan jokaista ostopäätöstä tehdessään, tukeeko vaikkapa robotti-imuri tiettyä kodin älylaitteen keskusta, kuten Alexaa.Myös pohjoismaista väriä nähdään yhteenliittymän taholta, sillä uutisoinnin mukaan ainakinolisi tuomassa Matteria tukevia älylaitteita valikoimiinsa.