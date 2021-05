Sony uskoo PS5-konsoleiden saatavuuden jatkuvan heikkona myös vuoden 2022 aikana

Sonyn-konsoleiden saatavuus on ollut heikkoa koko vuoden ajan, eikä asiaan ole luvassa parannusta vielä hetkeen aikaan. Bloombergin mukaan konsoleiden saatavuus jatkuu heikkona vielä vuoden 2022 aikana.

"En usko, että kysyntä rauhoittuu tänä vuonna, ja vaikka varmistaisimme paljon enemmän laitteita ja tuottaisimme paljon enemmän PlayStation 5 -yksiköitä ensi vuonna, tarjontamme ei pystyisi vastaamaan kysyntään", Sonyn talousjohtajakerrotaan sanoneen tiedotustilaisuudessa.Aiemmin Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtajaSony on toimittanut PS5-konsoleita huhtikuun loppuun mennessä 7,8 miljoonaa kappaletta. Sony tavoittelee myyvänsä vähintään 14,8 miljoonaa kappaletta konsoleita kuluvana tilikautena.Heikkoon saatavuuteen on kovan kysynnän lisäksi vaikuttanut koronan aiheuttamat tuotannolliset ongelmat.Huhuissa on ollut Sonyn aikeet kehittää uutta versiota PS5-konsolista, joka mahdollistaisi paremman saatavuuden pidemmällä aikavälillä