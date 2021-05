Unohda oranssit laput: Tekoäly hinnoittelee tuotteet, alentaa hintaa päiväyksen mukaan

Startup-yrityson aloittanut pilottikokeilun Puolassa, jossa ruokakaupan hinnat päättää tekoäly. Ratkaisun ideana on se, että tuotteiden viimeisen käyttöpäivän lähestyessä tuotteen hinta alkaa pikkuhiljaa laskemaan alaspäin. Lopulta, kun tuotteen viimeinen käyttöpäivä on ihan hilkullla, nähtäneenkaltaisia -60% alennuksia tuotteen alkuperäiseen hintaan nähden.Eli sen sijaan, että hintoja korjattaisiin alaspäin viime hetkellä, laskee tuotteen hinta tasaisesti sen mukaan, mitä kauemmin se ehtii hyllyssä lojua myymättömänä. Tasainen hintojen laskeminen kuulostaa järkevimmältä etenkin pitkien säilytysaikojen tuotteille, kuten säilykkeille.Wasteless kokeilee konseptia Puolassa yhdessä-ketjun kanssa. Metrolla on maailmalla satoja tukkukauppoja ja niistä kokeilu koskee nyt nimenomaan Puolan-brändin alla toimivia kauppoja. Tekoäly yhdistetään kaupan myyntijärjestelmiin ja digitaalisiin hintalappuihin, jolloin hinnat muuttuvat lennosta sen mukaan, miten tuotteiden päiväykset lähenevät elinkaarensa loppua.Suomessa kaupan osuus ruokahävikistä on Päivittäistavaraliiton mukaan alle 20 prosenttia, valtaosan hävikistä syntyessä kodeissa. Mutta jo tuon siivun pienentäminen teknologian avulla on luonnollisesti hyväksi sekä ilmastolle että kaupan katteille.