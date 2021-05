Disney esitteli Star Wars -fanien unelman: "Toimivan" valosapelin

Unelma oikeasta valosapelista on elänyt varmasti monen Star Wars -fanin pään sisällä kaikki nämä vuosikymmenet. Nyt sellainen on edes aavistuksen lähempänä todellisuutta, mikälimainosvideota on uskominen.Disney, joka omistaa nykyisin Star Wars -brändin, julkaisi lyhyen mainosvideonkunniaksi tiistaina. Mainosvideo mainostaa vuonna 2022 avattavaa-luksushotellia, joka tulee sijoittumaan Disneyn Floridassa sijaitsevan-huvipuiston yhteyteen.Videolla kahvasta esiin nouseva valosapeli näkyy vain pikaisesti, mutta spekulointi videon kommenteissa on ollut vilkasta. Todennäköisesti esiin nouseva mekanismi on ledillä päällystettyä muovia, joten aivan heti sormiaan lasermiekan kanssa ei pitäisi menettää.Alla video, jossa miekka vilahtaa:...ja mikä ihmeen Star Wars -päivä? Toukokuun neljäs on leikkisästi muodostunut "viralliseksi" Star Wars -päiväksi vuosien saatossa sen englanninkielisen lausumisen vuoksi.eli toukokuun neljäs, lausutaan lähes samalla tavalla kuin ikonisenlausahduksen alku.