Suomessa tuomio The Pirate Bayn perustajalle

The Pirate Bayn kulta-ajat ovat jo kaukana vuosituhannen alun muistoissa, joissa laillisia videon ja musiikin suoratoistopalveluita ei ollut olemassa. Maailman tunnetuin piraattisivusto on silti yhä olemassa, ja käräjillä käydää yhä taistoa piratismisyytöksistä.

Palvelun ylläpitäjiä on tuomittu erityisesti kotimaa Ruotsissa, mutta uusin oikeuden päätös tulee Suomesta. TPB:n kasvoina tunnettu Peter Sunde on tuomittu Helsingin hovioikeudessa. Asiasta kertoi mm. Mikrobitti Hovioikeus näki, että Sunde oli laittomia äänitteitä välittäneen palvelun ylläpitäjänä ja siten vastuussa palvelun tekijänoikeusrikkomuksista.2016 kesällä Sunde ja The Pirate Bay tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 350 000 euron sakkoon reilu kuukausi sen jälkeen, kun palvelu oli estetty Suomessa Tapaus eteni valitusten ja uudelleenkäsittelyjen myötä ensin takaisin käräjäoikeuden käsitelvätäksi ja sen jälkeen hovioikeuteen, josta tuomio tuli loppuviikosta.Tuomio koski aiempaa pienempää aikajännettä vuosilta 05-09, sillä hovioikeudelle ei pystytty todentamaan, että Sunde oli vastuussa toimista 3.8.2009 jälkeen.Sundelle määrättiin oikeudenkäynti- ja muita kuluja maksettavaksi hieman alle 20 000 euron edestä.Sundea kiellettiin 35 000 euron sakon uhalla levittämästä äänitteitä luvatta. Lisäksi hänet tuomittiin korvaamaan kantajille selvitys- ja valvontakuluja 7769 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja yhteensä 11 440 euroa korkoineen. Sundea kiellettiin levittämästä laittomia äänitteitä 35 000 euron sakon uhalla.Hovioikeuden päätös löytyy täältä