Sony ja Discord yhteistyöhön - keskustelualusta saapumassa osaksi PlayStation-konsoleita

Sony Interactive Entertainment (SIE) ja Discord (SIE) ja kertoivat uudesta yhteistyöstä , jonka myötä Discordin keskustelualusta on saapumassa lähemmäksi osaksi PlayStation Networkia ja PlayStation-konsoleita.

Samalla SIE on tehnyt vähemmistösijoituksen Discordiin, jonka pohjalta yhteistyö toimii.



Tarkempia tietoja ei kuitenkaan vielä paljastettu integraation suhteen. Kyseessä saattaa siis olla oma Discord-sovellus PlayStationille tai muunlainen laitteiston ja Discordin yhdistäminen. Asian suhteen luvataan tiedottaa tulevien kuukausien aikana lisää.



"Tavoitteenamme on tuoda Discord- ja PlayStation-kokemukset lähemmäksi toisiaan konsoleilla ja mobiililaitteilla ensi vuoden alusta alkaen", kommentoi SIE:n toimitusjohtaja Jim Ryan.



Discordilla on yli 140 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukausittain.