Posti nopeuttaa kotiintoimituksia ja vastaanottaja voi seurata paketin toimitusta reaaliaikaisesti kartalla

Lisäksi Posti lupaa toukokuusta alkaen pakettien saapuvan kotiin entistä nopeammin, kun kotiin toimittavien pakettien toimitusaikaa nopeutetaan 24 tunnilla samalla alueella.Paketin vastaanottajalle nopeus tarkoittaa sitä, että aamulla saadussa toimitusaikatiedustelussa voi valita toimituksen jo samalle illalle.Tarkentuvat toimitusajat, karttaseuranta ja nopeammat kotiintoimitukset ovat aluksi käytössä Vantaalla, mutta nämä ominaisuudet otetaan käyttöön myös muissa suurissa kaupungeissa syksyn aikana.Reaaliaikaisen seurannan lisäksi vastaanottaja voi antaa kuljettajalle toimitusta helpottavia tietoja, kuten esimerkiksi ovikoodin tai summeria koskevia ohjeita. Ominaisuudet tulevat osaksi OmaPostia."Asiakastyytyväisyytemme kotiin toimitettavissa paketeissa on ollut koko alkuvuoden erittäin korkea, huhtikuussakin 4,5/5. Haluamme kuitenkin palvella asiakkaita entistäkin paremmin, ja siksi tuomme ruoan verkkokauppatoimituksista tutun toimintamallin nyt myös paketteihin. Tarkempia toimitusaikoja ja karttaseurantaa on toivottu paljon, ja on erittäin mukava päästä toteuttamaan nämä toiveet. Mitä paremmin toimituksia voi seurata ja ohjata, sitä tyytyväisempiä asiakkaat ovat ja sitä enemmän verkosta ostetaan", kertoo Postin suurista kotimaisista paketti- ja verkkokauppa-asiakkuuksista vastaava