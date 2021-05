Netin dinosaurusten vaellus jatkuu: AOL ja Yahoo myytiin

Nyt yksi Yhdysvaltain isoimmista operaattoreista,, on päättänyt luopua mainosrahoitteisesta verkkosivustobisneksestä ja myy omistamansa brändit uudelle omistajalle. Kaupassa myydään ikonisetjayksityiselle rahoitusfirmalle,Yahoo päätyi Verizonin omistukseen viisi vuotta sitten, kun Verizon osti Yahoon itselleen noin neljän miljardin euron kauppasummalla. Vuotta aiemmin, vuonna 2015, Verizon osti AOL:n ja maksoi siitä silloin noin 3,9 miljardia euroa.Nyt molemmat verkkobrändit myytiin yhteensä 5 miljardilla dollarilla eli noin 4,15 miljardilla eurolla. Verizon siis maksoi lähes tuplasti aikoinaan sen, mitä se nyt kaupassa AOL:sta ja Yahoosta sai. Verizonille jää kaupan jälkeen kuitenkin 10% osuus uudesta yhtiöstä, johon AOL ja Yahoo siirretään. Samalla Yahoon ja AOL:n brändeistä tipahtavat Verizonin logot pois. Kaupassa siirtyivät myös monet muut verkon tunnetut sivustot, jotka ovat olleet osa AOL:n mediayksikköä: kaupassa omistajaa vaihtoivat mm.sekäUutistietojen mukaan kaupan on tarkoitus valmistua vielä vuoden 2021 ensimmäisellä puolikkaalla.Operaattoreiden kiinnostus perinteiseen verkkosivujen julkaisuun on vähenemässä kovaa vauhtia. Verizon kertoo, ettei yhtiöllä ole jatkossa kiinnostusta sisällön omistamiseen. Kilpailijat AT&T ja Comcat panostavat puolestaan videosisältöihin omistamiensa TV-yhtiöiden ja elokuvayhtiöiden kautta. Suomessakin operaattorit olivat muinoin isoja toimijoita verkkosivustojen saralla:eli nykyisenomistamaoli aikoinaan yksi suurimpia kotimaisia verkkoportaaleja.