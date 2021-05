Microsoftilta muutos PC-pelien latauskauppapaikkaan - Pelikehittäjille jatkossa suurempi osuus myynneistä

Microsoft on tiedottanut merkittävästä muutoksesta Microsoft Store -latauskauppapaikan suhteen. Elokuusta alkaen PC-pelien kehittäjät saavat myydyistä peleistään Microsoft Storessa 88 prosentin osuuden, kun tällä hetkellä määrä on 70 prosenttia.

Tulevaisuudessa Microsoftin osuus on pienempi. Tällä liikkeellä Microsoft lisää painetta esimerkiksi Valven Steamia kohtaan, joka on käytännössä suosituin kauppapaikka PC-pelien jakelussa.



Valve ottaa myynneistä 30% osuuden, mutta myynnin kasvettua osuus laskee 25 prosenttiin ja alimmillaan 20 prosenttiin. Microsoftin muutos osuu yhteen Epic Games Storen kanssa, joka on yli kahden vuoden ajan ottanut 12 prosentin osuuden.



Xbox Game Studiosin johtaja Matt Bootyn mukaan muutoksella halutaan tarjota pelikehittäjille parempaa mahdollisuutta menestyä tekemällään työllään Microsoft Storessa.