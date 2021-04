Paramount+ -suoratoistopalvelun sovellus julkaistiin - katselu onnistuu nyt kaikilla laitteilla

Sovellus

Paramount+ hinta

Paramount+ on:n globaali suoratoistobrändi, joka jakelee ViacomCBS:n omistamien TV-kanavien ja studioiden sisältöä. Palvelusta tulevat löytymään Suomessa mm. kaikkijaksot, nippu uutuussarjoja sekä kasa yhtiön valikoimasta tuttuja elokuvia.Palvelusta löytyy myös kasarin suosikkikauhusarjan,, uusi tuleminen. Sarja alkoi pyörimään Yhdysvalloissa Paramount+:n edeltäjän,-palvelun kautta vuonna 2019.Lapsia muistetaan useilla tutuilla sarjoilla:löytyy jatkossa Paramount+:sta, samoinsekä aikuistenkin suosikki,. Uudempaa sisältöä nuorille katsojille tarjoilee mm. Paavo Pesusienen spin-off -sarja. Paramount+ lasten sisällöstä vastaa ViacomCBS:n omistamaja sen omistamat studiot.Leffapuolella vanhoista klassikoista palvelusta löytyvät mm.-leffat sekä-trilogia. Kummisetä -trilogian kaksi ensimmäistä osaa ovat keikkuneet IMDB:n kaikkien aikojen parhaiden elokuvien top-5 -listalla vuodesta toiseen, joten nyt on hyvä tilaisuus katsoa nekin, jos ovat jostain syystä jääneet katsomatta.Lanseerauksen yhteydessä ensi-iltansa saa useampi Paramount+:n eksklusiivinen sarja. Näihin lukeutuvat GOT-tähti Maisie Williamsin tähdittämä Two Weeks to Live, Tunteet pelissä -tähtien James Laffertyn ja Stephen Collettin indie-komediasekä Jordan Peelen henkiinherättämän klassikonkaksi uutta tuotantokautta. Vuoden mittaan julkaistaan lukuisia muita eksklusiivisia ensi-iltoja, muun muassauudet kaudet,jaApple ja ViacomCBS ovat luoneet kumppanuuden, jonka myötä Suomessa lanseerattava suoratoistopalvelu Paramount+ on ensimmäinen suoratoistopalvelu Pohjoismaissa, joka on saatavilla Apple TV -sovelluksen kautta.Sovellus toimii kaikilla Applen laitteilla (iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch, Mac), valikoiduilla Samsungin, LG:n ja Sonyn älytelevisioilla sekä Playstation- ja Xbox-konsoleilla.Paramount+:n suoraan ladattava kuluttajasovellus julkaistiin Suomessa 29. huhtikuuta. Sovellus on tarjolla Applen ja Androidin sovelluskaupoissa iOS-, Android-, Apple TV - ja Android TV -laitteille.Paramount+ hinta on 6,99 euroa kuukaudessa. Ilmainen kokeiluaika on rajattu 7 vuorokauteen. Palvelu avattiin 29. huhtikuuta osoitteessa ParamountPlus.com Palvelua on mahdollista saada myös hieman edullisemmalla hinnalla. Telia Company ja ViacomCBS ovat laajentaneet yhteistyötään Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, jonka myötä yksittäisenä tuotteena tilattavan palvelun hinta on katsojalle normaalia halvempi (5,95 euroa/kk). Uudet asiakkaat pääsevät kokeilemaan tuotetta kahden viikon ajan maksutta. Tilaus onnistuu täältä "Kiinnostus suoratoistopalveluiden ohjelmatarjontaa kohtaan kasvaa kohisten. Sisältöjen katselu on etätyön ja -opiskelun lisäksi merkittävin syy sille, miksi datan kulutus on kasvanut Telian verkoissa 38 prosenttia koronavuoden aikana. Iloitsemme siitä, että voimme näppärästi yhdistää sisällöt suomalaisten elämään yhteyksiemme kautta. Pohjoismaisena toimijana pystymme myös tarjoamaan asiakkaillemme entistä laajemman kattauksen laatusisältöjä hyvillä eduilla", sanoo Telia Finlandin tv-liiketoiminnasta vastaava johtaja

Paramount+ on saatavilla myös lisäpalveluna Ruutu+ -palvelun kautta 6 euron kuukausihinnalla. Tilaus vaatii myös maksullisen Ruutu+ -tilauksen (6,95€/kk tai 9,95€/kk).