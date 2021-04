Instagramiin isoja muutoksia: Käyttäjät voivat jatkossa myydä tuotteitaan ja löytää sponsoreita itselleen

Facebookin omistamaon päättänyt täyttää tyhjiön Instagramin toiminnassa. Monet suositut Instagram-tilit elävät jo nyt erilaisilla sponsorointisopimuksilla, mutta niihin Instagramilla ei ole aiemmin ollut mitään osaa eikä arpaa. Eli jos suosittu Instagram-julkkis on halunnut muuttaa suosionsa rahaksi, on täytynyt itse etsiä itselleen sponsoreita.

Nyt Instagram on tuomassa kasan erilaisia tapoja tarjolle, jolla Instagram-julkkikset voivat tehdä alustan kautta rahaa . Tärkein näistä uudistuksista on kauppaominaisuus, johon instakäyttäjät voivat ohjata fanejaan ostoksille, fanituotteiden ja muun tiliin liittyvän tuotetarjonnan osalta.Toisekseen Instagram on luomassajossa suositut tilit ja kiinnostuneet sponsorit voivat löytää toisensa helpommin. Käytännössä kyseinen markkinapaikka on tarkoitettu helpottamaan sopivien sponsoreiden löytämistä suosituille Instagram-tileille.Yhtiön mukaan se toivoo näiden työkalujen myös alentavan kynnystä siihen, miten Instagramilla voi tienata elantonsa: nyt tuohon tavoitteeseen vaaditaan valtava suosio ja paljon työtä sponsorihankinnan parissa. Instagram toivoo että hieman pienempääkin suosiota nauttivat instatilit pystyisivät luomaan palvelun kautta itselleen elantoa - ja samalla tietysti yhä enemmän sisältöä palveluun.