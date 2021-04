Creativelta päivitetty Creative Live! Cam Sync 1080p V2 -webkamera

Uuden verkkokameran kylkiäisenä on upouusi SmartComms Kit -sarja, jonka älykkäistä viestintätyökaluista voidaan mainita automaattinen VoiceDetect ja kaksisuuntainen melunvaimennus.VoiceDetect-ominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden puhua keskeytyksettä, koska mikrofoni kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois äänentunnistuksen perusteella. NoiseClean-out taas vähentää videopuheluiden ei-toivottua taustamelua. Ominaisuudet saa käyttöön uudella Creative-sovelluksella, joka on ladattavissa kaikkiin Windows 10 -laitteisiin.Parannusta on saanut sisäinen kaksoismikrofoni. Videokuvaus onnistuu Full HD -tasolla 30 FPS:n päivitysnopeudella. Kamera kuvaa 77 asteen näkökentällä.Live! Cam Sync 1080p V2 toimii Windows-koneiden ja Macin kanssa ilman ajureita. Yhteys muodostetaan USB-A -liitännän avulla. Verkkokameran mukana tulee yksityisyyttä parantava integroitu linssisuoja sekä asennuspidike, joka auttaa parhaan kuvakulman löytämisessä.Creative Live! Cam Sync 1080p V2:n suositushinta on 59,99 euroa (ensimmäisen kuukauden ajan tarjoushintaan 49,99 euroa).Lisätietoa saa täältä