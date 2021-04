Opas: Sähköauton latauksen hinta kotona ja matkalla

15 kWh - 25 kWh / 100 km

20 kWh / 100 km

0,25 - 0,30 euroa / kWh

VW ID.3 kustannukset 100 km matkalla 0,15 € / kWh 0,20 € / kWh 0,30 € / kWh 15 kWh / 100 km 2,25 € 3,00 € 4,50 € 20 kWh / 100 km 3,00 € 4,00 € 6,00 € 25 kWh / 100 km 3,75 € 5,00 € 7,50 €

5,7l / 100 km

1,675 euroa / litra

1,40 euroa / litra

VW Golf 1,5 eTSI kustannukset 100 km matkalla 1,675 € / litra 1,400 € / litra 5,7 litraa / 100 km 9,55 € 7,98 €

Otimme esimerkiksi tähän alkuvuoden 2021 suosituimman sähköauton:n. Useiden muiden medioiden tekemien koeajojen ja arvostelujen pohjalta saimme realistisen haarukan siitä, paljonko auto oikeassa elämässä kuluttaa sähköä sadalla kilometrillä. Käytimme pohjana Iltalehden Autotien sekä Teknavin koeajoraportteja.Päätimme jättää tässä laskelmassa tietoisesti muut muuttujat pois, koska niiden vertailu on jo käytännössä mahdotonta. Sähköauton vuosittainen autovero on pienempi, vakuutusmaksut vaihtelevat villisti, huoltokustannuksien eroista ei voi sanoa mitään konkreettista ja lisäksi hankintahinnoissa on selkeä ero.Koeajoraporttien perusteella ID.3 keskikulutus on tukevastihaarukassa. Ylimentiin koeajoraporteissa lähinnä tiukoissa pakkasilla, moottoritieajossa. Luonnollisesti sää, nopeus ja ajotapa vaikuttavat asiaan, mutta käytämme tässä laskelmassa edellä mainittua haarukkaa.Sähkön hinta muodostuu Suomessa sähkön hinnasta, sähkön siirtohinnasta sekä veroista. Keskimääräinen sähkön kokonaishinta on tällä hetkellä noin, mutta päätimme ottaa haarukan tätä ylemmäs ja käytämme laskelmissa myöshintaa, joka on ehdottomasti yläpäässä sitä, mitä Suomessa sähkön kokonaishinta voi tällä hetkellä olla. Sähkön hinta riippuu tietysti merkittävästi asuinpaikkakunnan sähkön siirtohinnasta sekä oman sähköyhtiön kanssa solmitusta sopimuksesta.Lisäksi lasketaan mukaan julkisilla latauspisteillä tapahtuva latautuminen, joka on sähköautoihin keskittyvien keskustelualueiden ja mm. Tyyliniekka -blogin mukaan noin. Käytetään tässä kalliimpaa laskelmaa.Näin saadaan laskelma siitä, paljonko ID.3 "tankkaus" maksaa ja paljonko sen "polttoaineen" kustannukset ovat sadalle kilometrille:Kuten näemme, haarukka on hurja. Rauhallisella ajolla ja edullisella sähkön kokonaishinnalla kotona ladattaessa sadalle kilometrille tulee hintaa noin 2,25 euroa. Pelkkiä julkisia latauspisteitä käyttäen, läpi vuoden pelkkää pakkasessa ajettavaa moottoritieajoa ajaen kustannukset nousevat 7,50 euron tasolle sadalle kilometrille. Vaikea sanoa mihin omat lataustavat ja ajotavat asettuvat, mutta haarukka on tuo.Vertailun vuoksi otettakoon vuoden 20201,5 eTSI 110 kW DSG -malli, jonka suhteen luotamme vain valmistajan ilmoittamiin kulutusarvoihin. Kulutuksesta Ilta-Sanomien testi totesi niiden vastaavan oikean elämän koeajon kulutusta.VW Golfin kulutuslasketaan tämän hetken 95E10 -polttoaineen hinnalla eli Polttoaine.net in eiliselle, 21.4.2021, ilmoittamalle keskihinnalle:. Jotta haarukkaa saadaan mukaan myös optimistisesti ajatellen, lasketaan myös sama-hinnalla. Taulukko:Eli vertailtaessa kalleimman ID.3 -sähköautolla tapahtuvan ajotavanhintaero optimistiseen 1,400e/l bensan hintaan nähden tuottaa tulokseksi sen, että sähköauto on aavistuksen verran halvempi edelleen sataa kilometriä kohden.Jos taas lataus tapahtuu pääsääntöisesti kotona ja ajo on muutakin kuin moottoritieajoa, ovat sähköauton "tankkauskustannukset" noin puolet VW Golfin tankkauskustannuksista. Mutta kuten sanottu, jokainen tietää oman ajotapansa ja latausmahdollisuutensa. Yllä olevat taulukot toivottavasti auttavat kuitenkin hahmottamaan sähköauton latauksen hintaa - ja suhteuttamaan sitä polttomoottoriautojen tankkauksen hintaan.