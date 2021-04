Sony julkaisi kolme tehokasta langatonta X-sarjan bilekaiutinta

SRS-XP700

SRS-XG500

SRS-XP700:n suositushinta on noin 500 euroa, ja sen myynti alkaa kesäkuussa 2021

SRS-XP500:n suositushinta on noin 350 euroa, ja sen myynti alkaa kesäkuussa 2021

SRS-XG500:n suositushinta on noin 420 euroa, ja sen myynti alkaa kesäkuussa 2021

Jokainen kaiutin hyödyntää Sonyn innovatiivisia X-Balanced-kaiutinelementtejä. Lähes neliön muotoinen kaiutinkalvo mahdollistaa enemmän äänenpainetta ja vähemmän äänivääristymiä maksimoimalla kaiutinelementin pinta-alan.SRS-XP700 ja SRS-XP500 ovat uilkonäytöltään samanlaisia ja ne voidaan asettaa toistomaan ääntä vaaka- tai pystyasentoon.SRS-XP700 on kaksikosta suurempi ja tehokkaampi. Eteen on laitettu kolme diskanttielementtiä ja takaosassa yksi. 17 cm halkaisijan bassokaiuttimia on kaksi kappaletta. Tämä kaiutin painaa 16,9 kg.SRS-XP500 puolestaan sisältää kaksi diskanttielementtiä ja kaksi bassokaiutinta. Painoa kaiuttimella on 11,2 kg.Kumpikin kaiutin sisältää kahvan, joka helpottaa kuljettamista. Kumpikin kaiutin on saanut IPX4-vedenkestävyysluokituksen, joten ne kestävät vesipisaroita.SRS-XG500 on puolestaan enemmän perinteisen kannettavan kaiuttimen näköinen. Se on myös saanut IP66-luokituksen, joten tämä kaiutin sopii paremmin esimerkiksi altaan reunalle.Äänestä vastaa kaksi diskanttielementtiä ja kaksi bassokaiutinta. Painoa puolestaan löytyy 5,6 kg.Jokainen malli tarjoaa pitkää akunkestoa. SRS-XP500:n luvataan kestävän toistoa jopa 20 tunnin ajan, SRS-XP700:lle luvataan 25 tuntia ja SRS-XG500:lle luvataan jopa 30 tuntia.Jokaisessa mallissa on Bluetoothin lisäksi mikrofoni- ja kitaraliitännät karaokea ajatellen sekä USB-liitäntä, jolla voi antaa virtaa vaikkapa puhelimelle.Uutuusmalleissa on Party Connect -toiminto, jolla voi linkittää yhteen peräti sadan tuetun kaiuttimen äänentoiston ja valoefektit.Lisätietoa X-sarjan kaiuttimista saa täältä Aiemmin tänä vuonna Sony julkaisi pienikokoisen 60 euron SRS-XB13 -Bluetooth-kaiuttimen