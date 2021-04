Sony tuo markkinoille rajoitetun erän WH-1000XM4 -kuulokkeita Silent White -värissä

n huippuluokan WH-1000XM4 -vastamelukuulokkeet saavat uuden värivaihtoehdon mustan ja hopeänvärisen mallin rinnalle. Uusi värivaihtoehto on nimeltään

Sonyn mukaan kuulokkeiden pintakerros sisältää opaalinhohtoisen viimeistelyn, millä on pyritty luomaan syvyyden ja ylellisen kosketuksen tunnetta.Kuulokkeisiin on laitettu ylimääräinen maalikerros, toisin kuin standerdeissa mustan ja hopeanvärisissä malleissa. Tämän ansiosta ne ovat entistä tahrankestävämpiä ja säilyttävät korkealaatuisen valkoisen värinsä.Kaikki lisävarusteet ovat samaa valkoista väriä, joten kotelo ja johdot sopivat saumattomasti kuulokkeiden tyynenvalkoiseen väriin.Muuten nämä WH-1000XM4 Silent White -kuulokkeet ovat ominaisuuksiltaan samanlaiset kahden muun värivaihtoehdon kanssa. Kuulokkeissa käytetään esimerkiksi HD Noise Cancelling Processor QN1 -prosessoria ja Dual Noise Sensor -tekniikkaa, joilla saavutetaan tehokas melunvaimennus.Rajoitettu määrä WH-1000XM4 Silent White -kuulokkeita tulee saataville Euroopassa tämän vuoden toukokuun ja kesäkuun välisenä aikana. Suositushinta on 450 euroa.Mustaa ja hopeaa mallia myydään tällä hetkellä noin 370 eurolla