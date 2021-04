Facebook mahdollistaa nyt julkaisujen ja muistiinpanojen siirtämisen toiseen palveluun

Näin siirrät Facebook-tietoja toiseen palveluun

Avaa Facebook-asetukset Kohdasta Facebook-tietosi valitse Siirrä kopio tiedoistasi Valitse siirrettävät tiedot ja kohde, jonne tiedostot siirretään

Facebookin julkaisuja ja muistiinpanoja on mahdollista siirtää Google Docsiin, Bloggeriin ja WordPressiin. Aiemmin Facebookista on voinut siirtää omat kuvat vaikkapa Google Kuvat -palveluun tai Dropboxiin. Ominaisuus on nyt uudelleennimetty muotoon "Siirrä kopio tiedoistasi", kun aiemmin se oli nimeltään "Siirrä kuviesi tai videoidesi kopio".Facebookin mukaan työkalu on suunniteltu yksityisyys ja turvallisuus mielessä. Ennen siirtoa Facebook pyytää syöttämään salasanan uudelleen ja data on suojattu, kun se liikkuu palveluiden välillä.Facebook myös kertoo, että tulevaisuudessa työkaluun lisätään erilaisia tiedostotyyppejä sekä palveluita, jonne tietoja voi siirtää.