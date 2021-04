Edge aikoo iskeä Chromen pahimpaan kipupisteseen - suorituskykyyn

Vaikkauusittu Edge pohjautuukin täsmälleen samaan moottoriin kuinChromekin, yrittää Microsoft erottautua selainkisassa selkeästi erilaisella lähestymistavallaan. Uutena temppuna Edgeen on tulossa ns.-tila, jossa käyttäjä voi paremmin säädellä sitä, miten paljon tietokoneen resursseja selain oikein haukkaa.Uudessa suorituskykyä parantavassa tilassa taustalla olevat välilehdet käsitellään merkittävästi aiempaa rankemmalla kädellä. Edge toi viime vuonna selaimeen taustalla olevien välilehtien "nukuttamisen", jollainen Chromessakin nykyisin on. Mutta uudessa tilassa toiminto toimii paljon aiempaa äkäisemmin.Nyt taustalla olevat välilehdet siirretään lepotilaan jo viiden minuutin jälkeen, jolloin niissä olevat sivut eivät enää päivity eivätkä suorita taustaprosesseja, kuten aja JavaScript-koodia. Lisäksi sellaiset taustalla olevat välilehdet, jotka näyttävät kuluttavan erityisen paljon tietokoneen resursseja, siirretään lepotilaan vielä tätäkin nopeammin. Aktivoimalla lepotilaan siirretyn välilehden ne "palaavat takaisin henkiin" ja jatkavat toimimistaan kuten pitääkin.Uusi Performance-tila on toistaiseksi tarjolla vain Edgen betaversiossa, mutta sen uskotaan saapuvan varsinaiseen pääversioon lähiaikoina. Microsoftin panostus Edgen kehitykseen on alkanut näkymään, sillä uutisoimme hiljattain miten Edge pyyhkäisi jo Firefoxin ohi selainten suosiossa