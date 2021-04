Samsungin ensimmäinen 4K QLED The Terrace -ulkotelevisio saapuu Suomen markkinoille

3999 euroa - 55"

The Terrace -televisio (LST7T) on Samsungin ensimmäinen 4K QLED TV, joka soveltuu yhteensopivan soundbar-kaiuttimensa kanssa ulkokäyttöön. Television on saanut IP55-luokituksen, joten se on suojattu kosteudelta, pölyltä ja lämmöltä noin -30 ja +50 celsiusasteen välillä. Samsungin mukaan kyseinen televisio on erityisesti suunniteltu tuomaan ensiluokkaiset katselukokemukset ulos."Uusia tapoja sekä trendejä syntyy ja kehittyy nyky-yhteiskunnassa vauhdikkaammin kuin koskaan. Erilaisia näyttöjä käytetään esimerkiksi etätyöskentelyyn, verkko-opiskeluun sekä yhteydenpitoon läheisten kanssa. Näyttölaitteiden tulisikin siis olla kehitetty muuttuvat lifestyle-trendit mielessä pitäen. Tästä syystä olemme ylpeitä uudesta The Terrace -televisiosta, joka siirtää olohuoneen ulos huipputason tekniikan ja katselukokemusten avulla", kertoo, Samsung Suomen TV- ja audiotuotteiden myyntipäällikkö.The Terrace tulee saataville 55, 65 ja 75 tuuman kokoluokissa. Kaikissa malleissa käytetään 4K-resoluutiota (3840 x 2160). Televisiossa on 4K AI Upscaling skaalaustoiminto, joka skaalaa sisällön 4K-tasolle. Huippukirkkaus yltää jopa 2000 nitiin.Televisio tukee muun muassa Multi View -toimintoa, jolla saa jaettua kuvan kahteen osaan niin, että television sisältö näkyy toisella puolella ja puhelimen peilaama sisältö toisella puolella.Peilaus onnistuu Samsungin SmartThings-ominaisuuden avulla tai Apple AirPlay 2:n avulla. Televisiossa on Wifi-yhteys, Bluetooth, kolme HDMI -liitäntää ja USB-paikka. Sisältöä voi hallita myös television OneRemote-kaukosäätimellä, joka on saanut IP56-luokituksen.The Terrace Soundbar -kaiutin on saanut myös IP55-luokituksen ja se voidaan kiinnittää joko TV:n alalaitaan tai seinään. Kiinnikkeet kuuluvat myyntipakkaukseen. Sen luvataan tuottavan laadukasta ääntä ja syvää bassoa. Kaiuttimessa on myös Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydet, joilla musiikin toisto onnistuu vaikkapa älypuhelimelta.The Terrace -television hinnat:The Terrace Soundbar -kaiuttimen (HW-LST70T) suositushinta on 999 euroa. Kaiutin myydään erikseen.Lisätietoa The Terrace -televisiosta saa täältä