Koronakevät kiihdytti kodin elektroniikan myynnin ennätysvauhtiin Elisalla, pelikonsolien myynti yli kaksinkertaistunut viime vuoteen nähden

Elisan myydyimmät televisiot tammi-maaliskuu 2021

Samsung 55" 4K UHD (TU7005) Samsung 65" 4K UHD (TU7005) Samsung 43" 4K UHD (TU7005) Samsung 75" 4K QLED (QE75Q60) LG 65" 4K OLED (65CX6LA) LG 50" 4K UHD (50UN73006) Samsung 32" 4K UHD (T4305) Samsung 65" 4K QLED (QE65Q70) LG 55" 4K OLED (55CX6LA) Samsung 55" 4K QLED (QE55Q70)

Elisan myydyimmät pelikonsolit tammi-maaliskuu 2021

Sony Playstation 5 Nintendo Switch Microsoft Xbox Series X Sony Playstation 5 Digital Microsoft Xbox Series S

Kovaa kysyntää esiintyy varsinkin televisioiden ja pelikonsoleiden kohdalla. Televisioiden kohdalla Samsung ja LG ovat suosituimpia tällä hetkellä. Lisäksi Elisa kertoo, että tuoreen tutkimuksen mukaan jo joka toisella suomalaisella on käytössään nettiin yhdistetty älytelevisio, ja puolet käytössä olevista älytelevisioista on alle kolme vuotta vanhoja.Älytelevisio tarjoaa monipuolista viihdettä erilaisten suoratoistopalveluiden ansiosta. Lisää viihdettä tarjoavat pelikonsolit, joiden myynti on yli kaksinkertaistunut viime vuoteen nähden Elisalla."Näimme maaliskuussa saman ilmiön kuin vuosi sitten: viihtymisen elektroniikan kauppa piristyi huomattavasti. Viime kevään tavoin televisioita hankitaan nyt ahkerasti, mutta tänä vuonna pelikonsolien kysyntä on ollut vielä huomattavasti vilkkaampaa. Ihmiset viettävät paljon aikaa kotona, ja erilaiset tavat viihtyä ovat tärkeitä", Elisan liiketoimintajohtajakertoo."Samaan aikaan erityisesti pelikonsolien saatavuudessa on ollut maailmanlaajuisestikin haasteita, ja kirkkaasti suosituinta Sony Playstation PS5 -konsolia asiakkaat ovat joutuneet odottamaan jopa kuukausia. Osassa pelikonsoleita on kuitenkin ollut parempi tilanne", Valkama mainitsee.