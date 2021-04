Näin Roborockin mallit eroavat toisistaan: S5, S5 Max, S6, E4, S7, ...

Mallinimet

Kaikissa jotain samaa

Roborock E4

Halvin malli

Isoin pölysäiliö

Sisältää myös robottimopin

Imuriosa tunnistaa matot ja osaa säätää imuritehoa isommalle maton kohdalla

Kartan muokkaaminen ei onnistu

Ei osaa siivota vain haluttuja alueita

Ei tue no-go -alueita

Moppiosa on ns. tyhmä, eli käytetään fyysisellä vivulla

Roborock S4

edullisin pelkkä robotti-imuri Roborockilta - ei moppia

no-go -alueiden tuki

huonekohtainen siivous

ei mattojen tunnistusta

Malliston pienin pölysäiliö

Roborock S4 Max

edullinen

no-go -alueiden tuki

huonekohtainen siivous

tunnistaa matot

parempi imuteho kuin S4 -mallissa

Roborock S5

Robotti-imuri, jossa myös moppi

Moppi on ns. käsipelillä ohjattava, eli vesi kytketään päälle laitteesta itsestään, eikä sitä voi ohjata sovelluksen kautta

Ei tue no-mop -alueita eli alueita, joita ei haluta mopattavan

eli alueita, joita ei haluta mopattavan tukee huonekohtaista siivousta ja no-go -alueita

imuriosa tunnistaa matot ja osaa nostaa imutehoa mattojen kohdalla

Roborock S5 Max

Robotti-imuri, jossa myös moppi

Moppausta voidaan ohjata tarkasti sovelluksen kautta - sovelluksessa voidaan valita veden annostelu ja se, mopataanko vai imuroidaanko tällä kertaa

Tukee no-mop -alueita, eli karttaan voidaan luoda alueita, joita ei tulisi mopata koskaan

tukee huonekohtaista siivousta ja no-go -alueita

imuriosa tunnistaa matot ja osaa nostaa imutehoa mattojen kohdalla

Roborock S6

Lähes identtinen S5 Maxin kanssa

Pieni vesisäiliö (140 ml)

Hiljaisin Roborockin malleista

Roborock S6 Pure

Lähes identtinen S6 ja S5 Max -mallien kanssa

Robotti-imuri, jossa myös moppaus

Käytännössä uudempi versio S6:sta, mutta hyvin pienin eroin

Roborock S6 MaxV

Tehokkain imuteho Roborockin malleista (sama kuin S7-mallissa)

Suurin vesisäiliön koko (sama kuin S7-mallissa)

lattialla olevien esteiden tunnistus kameran avulla

Roborock S7

Osaa tyhjentää oman pölysäiliönsä latausasemassa olevaan pölysäiliöön (pitää hankkia erikseen)

Osaa nostaa moppiosaa ylöspäin mattojen kohdalla

Uusin Roborockin malli (vuonna 2021)

Vertailutaulukko

Ominaisuus Roborock E4 Roborock S4 Roborock S4 Max Roborock S5 Roborock S5 Max Roborock S6 Roborock S6 Pure Roborock S6 MaxV Roborock S7 Arvostelu S5 Max arvostelu Akkukesto 200 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min 180 min Imuteho 2000 Pa 2000 Pa 2000 Pa 2000 Pa 2000 Pa 2000 Pa 2000 Pa 2500 Pa 2500 Pa Pölysäiliön koko 640 ml 420 ml 460 ml 480 ml 460 ml 480 ml 460 ml 460 ml 470 ml Moppaus on ei ei on on on on on on Vesisäiliön koko 180 ml 140 ml 280 ml 140 ml 180 ml 300 ml 300 ml Vedensyötön säätö

sovelluksella ei ei kyllä ei ei kyllä kyllä Tuki no-mop -alueille ei ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Nouseva moppi ei ei ei ei ei ei kyllä Moppauksen ajastus ei ei kyllä ei ei kyllä kyllä Melutaso 63 dB 68 dB 68 dB 68 dB 60 dB 55 dB 67 dB 67 dB 67 dB No-go -alueet ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Huonekohtainen

siivous ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Itsestään tyhjentävä

pölysäiliö ei ei ei ei ei ei ei ei kyllä

(hankittava erikseen) Hinta Tarkista täältä!

(nyt noin 200e) lopetettu malli lopetettu malli Tarkista täältä!

(nyt noin 550e) Tarkista täältä!

(nyt noin 380e) Tarkista täältä!

(nyt noin 450e) Tarkista täältä!

(nyt noin 360e) Tarkista täältä!

(nyt noin 400e) ei vielä Suomessa

Yritämme tässä artikkelissa avata sitä, miten Roborockin mallit eroavat toisistaan, jotta osaisit ostaa juuri itsellesi sopivan mallin. Olemme myös arvostelleet sekä Roborockin että useiden muiden valmistajien laitteita ja suosittelemme tutustumaan myös arvosteluihimme: kaikki robotti-imureiden arvostelumme löytyvät täältä Roborockin mallien nimeäminen ei seuraa mitään järkevää logiikkaa, vaan etenee todella kummallisin hyppäyksin. Esimerkiksijulkaistiinjälkeen, eikä sitä ennen kuten loogisesti voisi olettaa.Käytäbnnössä ainoa jokseenkin looginen ero mallien välillä on se, että sama mallimerkintä-merkinnällä on yleensä hieman parempi kuin malli ilman kyseistä merkintää.Kaikissa nykyisissä malleissaon täsmälleen saman kokoinen akku, eli 5 200 mAh litium-ioni -akku. Akkukesto vaihtelee hieman malleittain, mutta akun koko on sinänsä sama.Kaikki Roborockin mallit myös sisältävät karttaominaisuudet ja osaavat jatkaa siivoamista akun latautumisen jälkeen siitä, mihin ne viimeksi jäivät ennen akun tyhjenemistä.Roborockin mallit ovat kaikkieli niitä ohjataan älypuhelimella, langattoman lähiverkon yli. Ne eivät siis sovi kovinkaan hyvin koteihin, joissa ei olla sinut teknologian kanssa. Lisäksi yksikään Roborockin malli ei osaa suomea, eli englannin kielen taito pitää olla hyppysissä, jos Roborockin haluaa hankkia itselleen.Roborock E4 on Roborockin nykymallien karvalakkiversio, eli kaikkein edullisin versio yhtiön nykyisestä valikoimasta. Roborock E4 on ainoa Roborockin nykyisistä malleista, joka ei käytä navigointiin lainkaan lidaria eli valotutkaa, vaan luottaa gyroskooppiin ja kameraan navigoinnin apuna. Siinä on myös Roborockin imureista suurin sisäinen pölysäiliö, muhkeat 640 ml vetävä säiliö, kun muissa malleissa pölysäiliön koko on alle puoli litraa.Se, mitä Roborock E4:sta puuttuu, ovat fiksummat karttaominaisuudet: E4 ei osaa siivota vain haluttuja huoneita eikä karttoihin voi luoda ns.eli alueita, joihin robotin ei pitäisi mennä.Tärkeimmät pointit Roborock E4 -mallista kootusti:Hinta: noin 200 euroaRoborock S4 on yhtiön edullisin puhtaasti imuritoimintoihin keskittyvä robotti-imuri - suomeksi: tässä mallissa ei ole lainkaan moppaustoimintoa. Siinä ei ole oikeastaan mitään ihmeellistä, vaan se on kaikessa yksinkertaisuudessaan perustason robotti-imuri. Navigointi kuitenkin tapahtuu lidarin avulla, kartat ovat muokattavissa ja lisäksi robotti osaa jatkaa työtään latauksen jälkeen.Roborock S4 on poistuva malli, mutta jätimme sen listalle, koska ainakin vielä alkuvuodesta 2021 jotkut jälleenmyyjät sitä edelleen myivät.Hinta:Roborock S4 Max on pitkälti sama laite kuin pikkusiskonsa S4, mutta pienin eroavaisuuksin. S4 Maxissa on hieman isompi pölysäiliö kuin S4 -mallissa. Lisäksi S4 Max tunnistaa matot ja osaa nostaa imurointitehoaan mattojen kohdalla kovaan lattiaan verrattuna. Lisäksi S4 Maxin imuteho on parempi kuin S4 -mallin.Roborock S4 Max on poistuva malli, mutta jätimme sen listalle, koska ainakin vielä alkuvuodesta 2021 jotkut jälleenmyyjät sitä edelleen myivät.Tärkeimmät pointit:Hinta:Roborock S5 on yhtiön keskihintainen robotti-imuri, josta löytyy myös robottimoppi. Se on samalla myös nykyisen malliston iäkkäin malli - se julkistettiin jo loppuvuodesta 2017. Suurimpana erona S4 -sarjaan verrattuna S5 -sarjassa on juurikin moppaustoimintojen mukana oleminen, mutta muitakin pieniä eroja löytyy.Roborock S5 on poistumassa myynnistä, mutta sitä myydään aktiivisesti edelleen. Mielenkiintoiseksi tuotteen tekee se, että sen saatavuuden vuoksi se on aika ajoin kallein Roborockin malli Suomessa.Tärkeimmät pointit:Hinta: poistuva malli, tällä hetkellä noin 550 euroaRoborock S5 Max poikkeaa pikkusiskostaan S5 -mallista varsin merkittävästi, vaikka nimen pohjalta näin ei uskoisi. Suurimmat erot liittyvät moppaukseen: S5 Maxissa voidaan luoda alueita kartalle, jonne robotin ei pidä mennä moppaamaan. Lisäksi S5 Maxissa on tuplasti isompi vesisäiliö moppausta varten kuin S5 -mallissa. S5 Maxin pölysäiliö on vastaavasti aivan aavistuksen verran pienempi kuin S5 -mallinLuethan myös Roborock S5 Max -arvostelumme Tärkeimmät pointit:Hinta: noin 380 euroaKuten aiemmin mainitsimme, ei Roborockin nimeämiskäytäntö ole aina täysin looginen. Roborock S6 on lähes identtinen ominaisuuksiltaan S5 Maxiin verrattuna ja häviää S5 Maxille parilla osa-alueella.Roborock S6 on sekin robotti-imurin ja -mopin yhdistelmä. Sen tärkein ero S5 Maxiin nähden on se, että S6 vesisäiliö on merkittävästi pienempi kuin S5 Maxissa. Lisäksi S6:ssa moppia pitää säädellä' käsin, ei sovelluksen kautta, kuten S5 Maxissa.. Plussapuolella taas S6 on merkittävästi hiljaisempi imurina kuin S5 Max.Tärkeimmät pointit:Hinta: noin 450 euroaRoborockin S6 -sarja on varsin villiä nimeämistä ja ominaisuuksien heittelyä täynnä. S6 Pure on uudempi malli kuin S6, mutta siinä on erittäin vähän eroja muutoin S6 -malliin nähden.S6 Puressa on hieman pienempi pölysäiliö kuin S6:ssa, mutta vastaavasti aavistuksen verran isompi vesisäiliö kuin S6:ssa. Vastaavasti S6 on selkeästi hiljaisempi imuroinnissa kuin S6 Pure. Muilta osin S6 ja S6 Pure ovat käytännössä toiminnaltaan identtisiä.Tärkeimmät pointit:Hinta: noin 350 euroaJa villi nimeäminen jatkuu myös tässä S6-sarjalaisessa. Roborock S6 MaxV on vuonna 2020 esitelty malli, joka parantaa hieman joka osa-alueella aiemmista malleista.Roborock S6 MaxV tärkeimmät erot muihin S6 -sarjan malleihin sekä S5 Maxiin löytyvät imutehosta: S6 MaxV imuteho on pykälän parempi kuin muissa malleissa. Lisäksi sen vesisäiliö on lähes tuplasti isompi kuin muissa S6 -sarjan malleissa (300 ml). S6 MaxV:n veden säätely mopatessa toimii myös samoin kuin S5 Maxissa, eli veden määrää voidaan säätää suoraan sovelluksen kautta.Tärkeimmät pointit:Hinta: noin 450 euroaRoborock S7 saapui myyntiin vuonna 2021 ja sen erot aiempiin Roborockin malleihin ovat kerrankin merkittäviä. Roborock S7 on ensimmäinen Roborockin malli, johon voidaan hankkia itsestään tyhjentävä pölysäiliö, jollainen löytyy mm. Roomban kalliimmista malleista. Kyseinen pölysäiliön sisältävä latausasema pitää tosin ostaa erikseen, ainakin tällä hetkellä.Lisäksi Roborock S7 korjaa yhden merkittävän ongelman Roborockien toiminnassa: se osaa nostaa moppilevyn pari senttiä ilmaan, kun sitä ei tarvita tai kun robotti tulee maton kohdalle. Muissa Roborockin malleissa moppiosaa vedetään kiltisti mattoja pitkin, jos se on paikoilleen kiinnitettynä - tai matot jätetään kokonaan siivoamattaHinta:Meillä on vastaavat vertailutaulukot myös muista suurista robotti-imurivalmistajista: Roomban vertailutaulukon löydät täältä ja Neaton vertailutaulukon täältä