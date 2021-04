Google päivitti Chromea, salaus nyt oletuksena päällä

Yksi tärkeimmistä muutoksista on ehdottomasti salatun HTTPS-protokollan nostaminen oletusasemaan, joka tarkoittaa, että verkkosivuilla selatessa salattua yhteyttä käytetään aina oletetusta ja salaamattomaan HTTP-yhteyteen mennään vasta pakon saattelemana.Tietoturvan parantaminen on aina hyvä asia, ja erityisen tärkeää se on Googlelle nyt, kun sen uutta FLoC-evästejärjestelmää on kritisoitu Uusi Chrome-versio saa myös tuen AV1-koodekille, joka tarjoaa laadukkaampaa ja vähemmän tilaa vievää videota. Tämän myötä mm. etäpalaverit vievät vähemmän kaistaa ja ovat siten toteutettavissa paremmalla laadulla heikommillakin yhteyksillä.Myös uusi välilehtihaku tarjoaa helpotusta elämään, mikäli käytössä on usein isoja määriä välilehtiä.Chrome 90 tuo mukanaan myös kehittäjille suunnattuja uudistuksia, joihin kuuluu paremmat CSS-ominaisuudet. Kehittäjäuudistuksista löydät lisää Googlen sivustolta tai alla olevalta videolta.