Apple ei yllä päästötavoitteeseen ilman puiden istuttamista

Erityisesti viimevuosina asia on ollut yhä enemmän tapetilla, ja Apple on päättänyt ottaa tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Ilmeisimmin parin biljoonan arvoisen yhtiön tavoite ei ole aivan aikataulussa, sillä yhtiö on paljastanut uuden ilmastoprojektin, jolla päästään lähemmäksi hiilineutraaliutta.Apple kertoo , että tuoteketjun uudistuksilla päästään vain noin 75 prosenttiin hiilineutraaliudesta, joten tarvetta hiilen kaappaamiseen tavalla tai toisella on. Ilmeisesti edes latureiden poistaminen pakkauksista ei riitä.Näistä kappaamisteknologioista tehokkaimpana valikoitui metsien palauttaminen puita istuttamalla.Yhteistyössä Conservation Internationalin ja pankkiyhtiö Goldman Sachsin kanssa Apple sijoittaa 200 miljoonaa dollaria metsien restaurointiin. Tavoitteena on poistaa ilmakehästä ainakin miljoona tonnia hiilidioksidia istuttamalla puita kansainvälisten ilmastoyhdistysten parhaaksi näkemällä tavalla.Applen lisäksi Facebook on hiljattain kertonut päivityksiä omiin ilmastotavoitteisiinsa. Somejätti on nyt täysin uusiutuvan energian varassa, mutta sekin tapahtui hieman myöhässä, sillä tavoitteena oli vuosi 2020. Myös Facebook aikoo hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.