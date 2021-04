PlayStation 5 sai ensimmäisen isomman päivityksen - mahdollistaa pelien tallennuksen USB-tallennustilaan

PS5-pelejä on nyt mahdollista siirtää konsolin sisäisestä tallennustilasta yhteensopivalle USB-kovalevylle, mutta pelejä ei voi kuitenkaan pelata tällaisen tallennustilan kautta. Pelit täytyy asentaa takaisin konsolin sisäiseen tallennukseen, mutta tämä tapahtuu nopeammin erillisen USB-tallennustilan kautta kuin uudelleenlataus.Päivitys ei kuitenkaan vielä mahdollista tallennuskapasiteetin laajentamista M.2-levyillä, vaan tämä on luvassa myöhemmin.Päivitys tuo mukanaan mahdollisuuden jakaa PS5-pelikuvaa PS4-konsolilla pelaavalle kaverille tai toisinpäin. Kyseinen Share Play mahdollistaa myös PS5-pelien kokeilun PS4-konsolilta. Muita Sonyn mainitsemia uudistuksia ovat muun muassa mahdollisuus ennakkoladata päivityksiä, ruudun zoomausmahdollisuus sekä PlayStation-mobiilisovelluksen uudet ominaisuudet, kuten mahdollisuus liittyä moninpeleihin sovelluksen kautta.Päivitys on tuonut mukanaan myös muutamia muita näyttöteknologiaan liittyviä päivityksiä, joita Sony ei maininnut. The Vergen mukaan päivitys mahdollistaa automaattisen HDR:n käytön, kun aikaisemmin HDR on täytynyt ottaa manuaalisesti pois käytöstä, jos käyttäjä katselee SDR-sisältöä.Uutta on myös HDMI-asetus, jonka avulla konsolin voi määrätä avaamaan television sekä valitsemaan oikean sisääntulon, kun konsolin käynnistää.Lisäksi päivityksen myötä PS5 tukee Full HD -resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella toimivia PC-näyttöjä.