Tällainen on Googlen FLoC, joka korvaa kolmannen osapuolen evästeet mainonnassa

Kolmannen osapuolen evästeisiin perustuva seuranta ja mainonta kuitenkin on vähenemässä, sillä monet selaimet estävät jo nyt tällaisen toiminnan oletuksena.Myös Google luopuu kolmannen osapuolen evästeistä omassa Chrome-selaimessa seuraavan vuoden tai parin aikana.Jotta mainonta ja mainostulot pysyvät tehokkaana, Google kehittää uutta tapaa seurata käyttäjää ilman evästeitä. Tämä on nimeltäänFLoC ( Federated Learning of Cohorts ) tarkoittaa tapaa seurata käyttäjää ja käyttäjän selaushistoriaa sekä jakaa näiden tietojen ja FLoCin algoritmien avulla käyttäjä osaksi joukkoa, jotka ovat kiinnostuneet samanlaisista asioista.FLoC toimii selaimessa ja seuraa selaimessa käyttäjän selaushistoriaa, mutta ei jaa niitä suoraan eteenpäin Googlelle tai muillekaan. Yksittäisen henkilön tiedot pidetään paikallisesti selaimessa ja vain tietyn ryhmän tunnusnumero jaetaan eteenpäin sivustolle Javascriptin avulla. Tämä tunnusnumero on kuin yhteenveto viimeaikaisesta toiminnasta verkossa.FLoC eroaa evästeistä, sillä evästeiden avulla käyttäjää pystytään seuraamaan sivustolta sivustolle.Joukkoon kuuluessa siis yksittäisen käyttäjän tiedot pysyvät anonyyminä ja näin käyttäjän yksityisyys paranee. FLoCin avulla kiinnostukseen perustuva mainonta pysyy edelleen tehokkaana, sillä mainostajat pystyvät tarjoamaan osuvia mainoksia suurille ryhmille. Googlen mukaan FLoCin myötä mainonnan tehokkuus pysyy vähintään 95 prosentissa evästeisiin perustuvaan mainontaan verrattuna.Tiettyyn joukkoon kuuluminen vaihtuu myös tasaisin väliajoin kun selaat nettiä, joten aiheet muuttuvat ajan myötä.Kaikilla mainosekosysteemiin kuuluvilla, myös Googlen omilla mainostuotteilla, on sama pääsy FLoC:iin.Chrome-selain myös analysoi sisältöä ja ei luo ryhmiä, jos aihe on arkaluontoinen. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi lääketieteelliset sivustot tai sivustot, jotka sisältävät poliittista tai uskollista sisältöä.FLoCia kehitetään osana Privacy Sandboxia eli Googlen yksityisyyttä tarjoavia teknologioita.Mainonnan siirtyessä pois yksittäisten käyttäjien seuraamisesta vaikuttaa sinänsä erinomaiselta käyttäjien kannalta. FLoC:iin kuitenkin liittyy omat haasteensa yksityisyyden kannalta.Tähän on ottanut kantaa digitaalista yksityisyydensuojaa puolustava Electronic Frontier Foundation (EFF), jossa FLoCin kerrotaan olevan "kauhea idea" EFF:n mukaan FLoC mahdollistaa esimerkiksi käyttäjän digitaalisen sormenjäljen, yksilöinnin, luomisen. Yksilöijät saavat FLoC:in tunnisteen avulla tietoja käyttäjästä ja näiden tietojen avulla käyttäjiä pystytään erottamaan tietystä FLoCin joukosta, vaikka samaan joukkoon kuuluu muutaman tuhat muutakin käyttäjää.EFF on myös luonut Am I FLoCed -sivuston , josta voi tarkistaa oman tilanteen FLoC:in suhteen.Tällä hetkellä FLoCia käyttää vain Google Chrome-selaimessaan.Muiden selaimien kehittäjät eivät ole ilmoittaneet ottavansa tätä seuratatapaa käyttöönsä.Brave-selaimen osalta on jo ilmoitettu, että FLoCia ei oteta käyttöön FLoCin luomien joukkojen testausvaihe on parhaillaan käynnissä Chromessa. Käyttäjämäärät koostuvat Googlen mukaan pienestä osasta käyttäjiä seuraavista maista: Australia, Brasilia, Kanada, Intia, Indonesia, Japani, Meksiko, Uusi-Seelanti, Filippiinit ja Yhdysvallat.Google on ilmoittanut, että näitä FLoC:iin perustuvia joukkoja aletaan testaamaan Google Ads -mainonnassa tämän vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.Koska FLoC on käytössä tällä hetkellä käytössä vain Chrome-selaimessa, helpoin tapa on vaihtaa selainta.Jos selainta ei halua vaihtaa, FLoCin estäminen onnistuu, mikäli käyttäjä on estänyt Chromessa kolmannen osapuolen evästeet. Huhtikuun aikana Chromeen tulee asetus, jolla voi kieltäytyä FLoCin sekä muiden Privacy Sandbox -tekniikoiden käytöstä.Käyttäjien yksityisyydestä ja hakukoneesta tunnettu DuckDuckGo on jo julkaissut omaan Chrome-selaimen lisäosaan päivityksen , joka estää FLoCin käytön. Esto löytyy DuckDuckGo Privacy Essentials -lisäosan 2021.4.8-versiosta, joka päivittyi Chrome Web Storeen 12. huhtikuuta.Nettisivustot voivat myös kieltäytyä FLoCin käytöstä lähettämällä HTTP-pyynnön: