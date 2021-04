Suositut Harmony -yleiskaukosäätimet lakkautettiin

Yleiskaukosäätimille oli vielä kymmenisen vuotta sitten valtava kysyntä, kun kodeissa oltiin siirrytty digitaalisen television aikaan, pitkälti digiboksien voimin. Tuolloin television päälle napsauttaminen ei enää tarkoittanutkaan pelkän television kytkemistä päälle, vaan samalla piti ohjeistaa myös digiboksi päälle. Kanavavalinnat tehtiin digiboksin kautta, äänenvoimakkuuden valinta oli taas pääosin television kontolla.Lisäksi kotiteatteriboomi eli myös omaa kultakauttaan, eli kokonaisuuteen yhdistyi vielä DVD-soitin, erillinen äänentoisto ja muita laitteita. Yksi kaukosäädin, joka osasi ohjata kaikkia edellä mainittuja laitteita, oli tuolloin kullan arvoinen ratkaisu ja Logitechin Harmony -kaukosäätimet olivatkin markkinoiden kärkipäätä ohjelmoitavuutensa ja joustavuutensa ansiosta.Mutta ajat muuttuvat. Nykyisin televisioissa on sisäänrakennetut digivirittimet, DVD-elokuvat ovat väistyneet suoratoiston tieltä ja suoratoistopalvelut löytyvät televisiosta itsestään.Logitech aavisteli jo kaukossäädinbisneksensä kohtaloa aiemmin ja yhtiö harkitsi sen myymistä jo vuonna 2013. Kaukosäätimet kuitenkin jäivät osaksi Logitechin tuotevalikoimaa vielä vuosiksi, mutta nyt loppu on koittanut.Yhtiön ilmoituksen mukaan se ei enää valmista uusia Harmony-kaukosäätimiä, mutta lupaa tukea nykyisiä laitteita hamaan tulevaisuuteen. Tuen myötä mm. Harmonyn tuotetietokantaa tullaan edelleen ylläpitämään, eli uudetkin televisiot ja muut laitteet lisätään jatkossakin Harmonyn tietokantaan. Myös tuotetuki säilyy ennallaan.Logitechin mukaan jälleenmyyjillä on vielä Harmony-kaukosäätimiä varastoissa ja ne tullaan myymään ajan saatossa loppuun, mutta uusia yhtiö ei enää valmista.