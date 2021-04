Commodore 64 louhii nyt bitcoineja

Ja tältä pohjalta on syntynyt täysin looginen ratkaisu: bitcoinia louhiva ohjelma legendaariselle-tietokoneelle. Vuonna 1982 julkaistu legenda pääsee siis nyt työskentelemään 2020-luvun trendikkäimmän tietoteknisen tuotteen parissa.Puolalaisenin luomasaavuttaa alkuperäisellä kuusnelosella "päätähuimaavan" vauhhdin: 0,2 bitcoinin tarkistuslukua (hash) sekunnissa. Nykyaikaisilla tietokoneilla mittakaava on se, että puhutaan megahashheista sekunnissa. Esimerkiksi NVIDIA GeForce RTX 3080 -näytönohjain pystyy laskemaan noin 48 500 500 tarkistuslukua sekunnissa . Joten aivan äkkiseltään kuusnelosella ei pääse rikastumaan. Mutta ajatus onkin tärkein.Luonnollisesti aivan karvalakkimallin kuusnelosella hommaan ei kuitenkaan voi hypätä, vaan kone pitää saada ensin kytkeytymään internetin ihmeelliseen maailmaan, joten homma vaatii hieman askartelua, vaikka C=64 vintiltä vielä löytyisikin. Projekti on avointa lähdekoodia ja löytyy Githubista Toivomme, että kuusnelosten jälleenmyyntiarvo ei luomuksen vuoksi räjähdä käsiin. Retrokoneet vaativat itselleen rakastavan kodin, eivätkä ne saa päätyä aasialaisiin bitcoin-farmeihin töihin.Vuonna 1982 maailmaan tupsahtanut Commodore 64 oli Suomessa niin suosittu, että sitä kutsuttiin laitteen markkinoinnissa "Tasavallan tietokoneeksi". Otimme muutama vuosi sitten laajan katsauksen Commodore 64 -tietokoneeseen, sen historiaan ja sen vaikutukseen suomalaiseen tietotekniikkaan