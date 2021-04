Creativelta pelikäyttöön suunnattu Sound Blaster GC7 USB DAC -muunnin

Ohjauspaneelissa on mm. kaksi isompaa säätönuppia ja 4 ohjelmoitavaa painiketta.

Liitännöistä löytyvät mm. USB-C ja optinen tuloliitäntä.

Sound Blaster GC7 on saatavilla heti Creativen sivuilta 149,99 euron hinnalla Creativen mukaan Sound Blaster GC7 on suunniteltu ergonomisesti. Tällä viitataan käyttöön, sillä yhdellä kädellä käytettävä ohjauspaneeli mahdollistaa nopeat säädöt esimerkiksi striimatessa.Ohjauspaneelissa on äänenvoimakkuuden säätönupin lisäksi Game voice -säätönuppi, joka mahdollistaa pelin äänenvoimakkuuden ja pelichatin äänenvoimakkuuden säästämistä. Näiden lisäksi paneelissa on EFX-hallintapaneeli, 4 ohjelmoitavaa painiketta ja painike mikrofonin vaimennukseen.EFX-hallintapaneelin kautta voi valita muun muassa 7.1 -tilaäänen käytön, basson tason sekä diskantin tason.Pelikäyttöä varten Sound Blaster GC7 sisältää SXFI BATTLE Mode- ja Scout Mode -tilat. SXFI BATTLE Mode -tilan ansiosta pelaaja pystyy kuulemaan paremmin tulevan ammunnan suunnan ja myös sen etäisyyden. Tämä tila sopii etenkin FPS-peleihin. Scout Mode puolestaan keskittyy korostamaan pelin yksityiskohtia kuten pistoolia lataavaa vihollista tai hiipiviä askelia.Lisäksi merkittävä ominaisuus Sound Blaster GC7:ssa on Super X-FI -tekniikka, jonka kerrotaan kuulostavan siltä kuin kuulokkeissa olisi laadukas kaiutinkokoonpano. Sound Blaster GC7 mahdollistaa jopa 24-bittisen / 192 kHz:n PCM-suoratoiston ja tukee virtuaalista 7.1-tilaääntä sekä kuulokkeissa että kaiuttimissa.Laite on käytettävissä PC:llä, konsoleilla ja mobiililaitteilla. Taakse on laitettu mm. USB-C -liitäntä ja optinen tuloliitäntä.Lue myös: